Torna a Marghera il cinema sotto le stelle: si parte domenica con "Tolo Tolo"

Da domani, domenica 1 agosto, torna il cinema sotto le stelle di Marghera, evento particolarmente apprezzato e arrivato alla 41ma edizione. Il programma proseguirà fino al 5 settembre con 29 film tra commedie, suspense, film d’azione e un occhio di riguardo per i vincitori dei premi dei principali festival, a partire dalla Mostra del cinema di Venezia. L'iniziativa è realizzata dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con MakingMovie.

L’accesso agli spazi avverrà secondo il protocollo anti Covid, con obbligo di green pass come da decreto legge 23 luglio 2021 (sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni). I biglietti si possono acquistare online sul sito www.vivaticket.it (biglietto intero 3 euro, carnet da 10 ingressi a 25 euro). Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15, mentre la biglietteria apre alle 19.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 3474591960 e, inviando al numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di "Cinema sotto le stelle", dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si riceveranno avvisi in caso di annullamenti per maltempo ed eventuali recuperi, in programma nelle date 16, 23 e 30 agosto e 2, 4, 5 settembre.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.margheraestate.it e sui social Facebook (Cinema sotto le stelle Marghera) e Instagram (Cinema_sotto_le_stelle).

Scarica il programma completo (pdf)