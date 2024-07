Il drive-in in barca torna ad animare le serate di luglio all'Arsenale di Venezia | VIDEO

Parte domenica 7 luglio la quinta edizione di Cinema Barch-in, il drive-in in barca che, per cinque serate, trasformerà lo storico Arsenale di Venezia in uno spazio di spettacolo, musica e condivisione. Il programma, curato dall'Associazione culturale FEMS du cinéma, vuole rendere omaggio a Marco Polo in occasione del 700esimo anniversario dalla morte, ma è in particolare il riferimento al suo viaggio lungo la Via della Seta ad essere il filo conduttore di questa nuova edizione.

Il programma

Il Milione, infatti, considerato uno dei testi più affascinanti del XIII secolo, è riconosciuto come il primo contributo alla conoscenza reciproca tra Asia ed Europa ed è proprio a questa idea di viaggio di conoscenza reciproca, convivenza, scambio e passaggio, che il programma artistico dell’edizione 2024 di Barch-in vuole attingere. Proprio per ricordare il tragitto dell'esploratore durante la rassegna verrà proiettato il film Le avventure di Marco Polo, di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini. L'opera, della durata complessiva di 35 minuti, venne realizzato su commissione Rai nel 1971 e, come all'epoca, verrà riproposto da Barch-in suddiviso in tre parti, in altrettante serate della rassegna, a cominciare da quella inaugurale.

Oltre a Marco Polo, Cinema Barch-in 2024 intende rendere omaggio anche alla Marina Militare che, fin dalla prima edizione ha ospitato la manifestazione nella location unica dell'Arsenale di Venezia, dedicando la prima serata alla proiezione del film Master & Commander: sfida ai confini del mare che, oltre al tema del viaggio, getta lo sguardo sul mondo marinaresco.

Le altre serate della rassegna rispettano la tradizionale varietà di generi e stili cinematografici che caratterizzano il programma dell'evento, con Belfast di Kenneth Branagh e la serata dedicata ai più giovani e al cinema di animazione, in collaborazione con l'Associazione Venezia Comix, che porterà sullo schermo Sinbad - La leggenda dei sette mari, a richiamare i suggestivi racconti dei viaggi delle Mille e una notte e dell'Odissea. Sabato 13 luglio si terrà poi la consueta serata con un film a Sorpresa, anche quest’anno presentata da Cineclub Venezia e dedicata al cinema orientale.

Novità assoluta di questa edizione di Cinema Barch-in sarà la proiezione su grande schermo di un match sportivo al posto di un lungometraggio: domenica 14 luglio si terrà infatti la finale dei campionati europei di calcio 2024, accompagnata dall’introduzione e dal commento di Nicolò Groja di Radio Ca’ Foscari con Emanuele Meschini e Marco Paladini.

Tra i presentatori delle serate alcuni ritorni e alcune novità: Marco Paladini, Eleonora Arena, Cecilia Parini e la speciale partecipazione di Nicolò Falcone. Ogni serata è introdotta, al momento dell'ingresso delle barche in bacino, dall’Aperiporto, l’intrattenimento curato da Radio Ca’ Foscari, con stand-up comedy e musica dal vivo sul palco, e con due serate aperte da un dj set, con Giallo Man e Akiko.

Il concorso di cortometraggi

L'associazione culturale FEMS du Cinéma che, come ogni anno, cura il programma artistico dell’evento, riserva quest’anno un’altra novità. In occasione di Barch-in 2024, è nato infatti un "concorso di cortometraggi in acqua" (Short Film Contest on Water), dedicato a opere della durata massima di 15 minuti. I cinque corti finalisti verranno proiettati durante la rassegna, nello spazio pre-film in tre diverse serate. La premiazione del vincitore, invece, si terrà domenica 14 luglio. La giuria è composta da Lia Furxhi, della direzione e programmazione del Festival CinemAmbiente di Torino; Eva Carducci, giornalista, e Marco Spoletini, montatore e vincitore per il miglior montaggio ai David di Donatello per Io Capitano. I premi delle opere che trattano tematiche di viaggio, ambiente, artigianato ed ecologia saranno suddivisi in due categorie: "Miglior Cortometraggio" e "Menzione speciale Cinemambiente". Il corto vincitore verrà proiettato alla prossima edizione del Festival Cinemambiente di Torino.

Come prenotare

Sarà possibile prenotarsi online a partire dal 3 luglio: l'apertura ufficiale sarà annunciata attraverso i canali social della manifestazione. Sarà fornito un link sul sito internet attraverso il quale si verrà indirizzati alla procedura di iscrizione. Sarà possibile prenotare tutte le tipologie di posti disponibili: quelli in barca propria, a sedere sul molo, a sedere su imbarcazione delle remiere. Sono stati previsti posti dedicati alle persone con disabilità motoria. La consegna di food & beverage, presente come in ogni drive-in, rinnovata nel menù e con un tocco veneziano, è sempre prenotabile attraverso cocaiexpress.com.

Cinema Barch-in è un evento gratuito creato e prodotto da Nicola Scopelliti, Silvia Rasia e Caterina Groli in collaborazione con FEMS du Cinéma. La rassegna, tra i vincitori del bando cultura 2024 della Fondazione Venezia, è inserita nell'ambito delle celebrazioni di "Marco Polo 700" e "Le Città in Festa" ed è realizzata con il supporto del Comune di Venezia, di Vela Spa e della Marina Militare.