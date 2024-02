Nei cinema cresce la tendenza dei film in lingua originale

Prendono piede sempre di più le proiezioni di film in lingua originale: una tendenza che si registra in tante città in Italia, inclusa Venezia, contribuendo a riportare il pubblico nelle sale cinematografiche.

Un numero crescente di spettatori, come confermato dal settore cultura del Comune di Venezia, ha premiato l'inserimento dei film in versione originale nel cartellone settimanale. In totale, i cinema del circuito comunale (Rossini e Giorgione a Venezia, Dante a Mestre e Astra al Lido) hanno accolto 33.218 spettatori paganti nelle proiezioni dedicate. Domenica scorsa, ad esempio, il film Poor Things al Rossini ha registrato 241 spettatori nei due spettacoli doppiati e 279 nell'unico spettacolo in versione originale. Stessi numeri per Il ragazzo e l'airone, di produzione giapponese, a inizio gennaio. Tutti i classici restaurati (come quelli della Cineteca di Bologna) vengono ormai programmati esclusivamente in versione originale sottotitolata. Gli spettacoli in v.o. si possono trovare non solo nei giorni feriali ma anche nei festivi, al sabato e alla domenica, alternati a quelli doppiati.

I film in versione originale piacciono soprattutto agli studenti e in parte ai turisti, ma anche ad altri cittadini e appassionati che, per un motivo o per l'altro, preferiscono apprezzare il sonoro e i dialoghi così come sono stati creati dagli autori.

Cosa ne pensano gli spettatori? «La musicalità della lingua originale è sempre più soddisfacente: è la voce vera degli attori e fa parte della loro recitazione - spiega ad esempio un consulente francese, che ha scelto di vivere a Venezia dal 2017 -. In un film come Perfect Days, che è anche una immersione nel Giappone, non avrebbe senso avere dialoghi in italiano. Forse piattaforme come Netflix ci hanno abituati a poter scegliere, fermo restando che l'esperienza del cinema resta imbattibile». Un veneziano, che lavora all'università Ca' Foscari, racconta: «Riconosco in sala molti nostri studenti, ma anche colleghi: è un bel modo per fare comunità e per approfondire come evolvono le lingue che studiamo».

Spiega Giorgia Pea, consigliera delegata alle attività culturali del Comune di Venezia: «Oltre a rispondere ad un gusto del pubblico sempre più diffuso, crediamo sia un valore aggiunto anche in termini di accessibilità. Un servizio utile ai tanti studenti universitari che frequentano i corsi di lingua, di cui Ca’ Foscari è eccellenza a livello nazionale, oltre che ai residenti e visitatori di nazionalità straniera».