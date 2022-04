Pellestrina ritrova il suo spazio aggregativo all'ex cinema. Poltrone rinnovate al Rossini

Quattrocentomila euro per restituire a Pellestrina il suo cinema, il Perla, sotto forma di sala polifunzionale. La proposta dell'assessore Francesca Zaccariotto è stata approvata dalla giunta che ha anche dato l'ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica e all'abbattimento delle barriere architettoniche e ammodernamento e messa a norma degli impianti. «Si tratta di un intervento che andrà a riconsegnare alla comunità di Pellestrina uno spazio di aggregazione e di socialità da tempo dichiarato inagibile - afferma l'assessore Zaccariotto - perché diventi luogo accogliente e sicuro e sia messo a disposizione dei cittadini».

Il progetto prevede di rinforzare strutturalmente la parete ovest dell’edificio, mediante la cucitura degli angoli e l’irrigidimento delle falde di copertura con la posa di un secondo tavolato. Verranno demoliti i gradoni in cemento armato e sarà innalzata la quota interna della sala portandola allo stesso livello del vano d’ingresso. Sarà poi realizzata una rampa di uscita esterna sul lato sud per garantire una sicura via di fuga, e infine verrà ristrutturato il blocco dei bagni. La sala prenderà di nuovo luce dalle finestre che verranno riaperte e sulle quali saranno installati serramenti in legno con oscuranti interni che riprenderanno lo schema tripartito delle finestre esistenti. Il controsoffitto nell’ex cinema sarà demolito lasciando la struttura del tetto a vista mentre le pareti esterne saranno intonacate di colore neutro. Per quanto riguarda gli impianti si prevede il rifacimento di quelli di riscaldamento, di raffrescamento, di ventilazione e idrico-sanitario con sistemi più attenti al rispetto dell’ambiente.

«Grazie all'interessamento del sindaco Luigi Brugnaro e della giunta per questo importante investimento – commenta il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta - finalmente verrà restaurato l'ex cinema Perla di Pellestrina che fa parte della storia dell'isola. Questa nuova sala polivalente sarà un nuovo punto di aggregazione e socializzazione per la cittadinanza che saprà utilizzarla nel migliore dei modi sfruttandone al massimo le potenzialità».

Circuito cinema Venezia

Novità anche nelle sale di circuito Cinema Venezia: oltre a un nuovo sistema di biglietteria online, sono previste sedute rinnovate al Rossini. Al Multisala Rossini, protagoniste del rinnovamento sono le sedute che grazie ai nuovi braccioli, regaleranno a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza del cinema in sala. «Un investimento sulla cultura - spiega la presidente della commissione Cultura Giorgia Pea - una volontà forte di rendere sempre più funzionali i luoghi dedicati ai cittadini. Un sistema "smart" per continuare a rimanere al passo con le altre città italiane, per la qualità delle proiezioni e degli spazi che le ospitano». Sono stati investiti 41.229,17 euro per i 4 nuovi server per proiezione cinematografica per le sale del Circuito Cinema, 45.966,92 euro per la fornitura del servizio di biglietteria elettronica e prevendita on line delle rassegne cinematografiche per 3 anni e 34.100,00 euro per la fornitura, l'installazione e posa in opera dei nuovi braccioli delle poltrone al Rossini.