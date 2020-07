Ritorna in agosto il Cinema sotto le stelle di Marghera | VIDEO

Anche nell'estate 2020 Marghera avrà il suo Cinema Sotto Le Stelle, la storica rassegna cinematografica che animerà piazza Mercato da sabato 1 a domenica 30 agosto, in collaborazione con MakingMovie.

Sono 28 i film in cartellone, tra cui numerose pellicole che hanno fatto incetta di premi ai più importanti festival cinematografici come Parasite, Hammamet e Il traditore. Il programma della rassegna non mancherà inoltre di dedicare una finestra sul cinema per i più giovani - prevista il martedì sera - con film tra i più acclamati dal pubblico. Dal primo settembre Cinema Sotto le Stelle renderà omaggio ad Alberto Sordi per il centenario dalla nascita, proiettando il film Venezia, la luna e tu del 1958 di Dino Risi.

A questo link il programma completo di Cinema sotto le stelle 2020

Tutti gli spettacoli, il cui costo del biglietto è 3 euro, iniziano alle ore 21.15. La biglietteria apre ogni sera alle ore 18.30 e l’ingresso all’area è permesso a partire dalle ore 20.30. Sono garantite le norme di sicurezza sanitaria: l’accesso è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea. Inoltre, per accedere allo spettacolo, verrà richiesta la registrazione dell’anagrafica prima di prendere posto.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 3474591960 e, inviando a questo numero WhatsApp la parola “aderisco”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi.