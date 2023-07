La Fondazione Giancarlo Ligabue festeggia cinquant'anni di cultura con dieci conferenze | VIDEO

Un ciclo di 10 conferenze aperte alla città con alcune delle più apprezzate personalità scientifiche italiane e noti divulgatori per festeggiare i concomitanti 100 anni del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue; una serata speciale tra ricordi e musica al Teatro Goldoni; un prezioso volume fotografico – a ripercorrere oltre 130 spedizioni in 5 continenti, 10 grandi mostre, 26 conferenze, un archivio di 61.000 immagini, 79 documentari, 82 numeri del Ligabue Magazine, oltre 30 collaborazioni scientifiche con studiosi, 41 tra cataloghi e pubblicazioni, ma anche scoperte, incontri e passioni – e infine la nascita degli Amici della Fondazione Giancarlo Ligabue. È in sintesi questo il programma di iniziative promosse dalla FGL per il cinquantenario di cultura.

Il traguardo

Prima Giancarlo Ligabue con il Centro Studi e Ricerche nato nel 1973, in relazione all'epocale spedizione nel deserto del Ténéré da cui tutto ebbe inizio (quella che portò alla scoperta del famoso scheletro di dinosauro ora esposto a Venezia), quindi Inti Ligabue con la Fondazione istituita nel 2016 e con le tante iniziative culturali, di studio e divulgazione promosse in questi anni: grandi mostre, cataloghi, conferenze.

La concomitanza della ricorrenza con il centenario del Museo di Storia Naturale di Venezia non poteva inoltre non spingere la fondazione a dare il proprio contributo alle celebrazioni del museo, intitolato nel 2019 proprio a Giancarlo Ligabue che ebbe un ruolo fondamentale nell'arricchimento delle collezioni, ma anche nel sostegno e nella valorizzazione dello stesso. Ecco allora che il museo, da fine settembre, sarà il principale teatro del densissimo programma di incontri organizzati dalla fondazione, che per l'occasione ha invitato alcuni notissimi esperti a parlare dei temi più attuali e urgenti in ambito naturalistico e ambientale.

Gli appuntamenti

Oltre al presidente Inti Ligabue, che ricorderà avventure, curiosità e aneddoti di questi 50 anni in un incontro sabato 14 ottobre, sarà la virologa Ilaria Capua a dare il via alle conferenze il 30 settembre 2023, riflettendo nell'era post pandemica sul concetto di salute circolare. Quindi l'antropologo Marino Niola racconterà il cibo come motore della storia e fattore di identità culturale; il paleontologo Giorgio Manzi, cattedratico all'università La Sapienza di Roma e membro dell'Accademia dei Lincei, ci condurrà sulle tracce dell'evoluzione umana non solo in Africa e Davide Domenici, demoantropologo all'Università di Bologna, ripercorrerà l'arrivo, nelle collezioni e gallerie europee de XVI secolo, di tanti oggetti appartenenti alle popolazioni del Nuovo Mondo. Con Telmo Pievani, filosofo della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, guarderemo all'uomo come al risultato di "una serie di imperfezioni che hanno avuto successo". E ancora Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, rifletterà sull'emergenza climatica ed ambientale partendo dalle lezioni di metodo e vita di Primo Levi. Quindi Ennio Tasciotti, esperto di nanomedicina, di tecnologie biomedicali e straordinario comunicatore, racconterà di come l'acqua abbia plasmato e continui a plasmare le nostre vite e quelle dell'ambiente. Un tema quest'ultimo particolarmente caro alla FGL ma anche al Museo di Storia Naturale di Venezia, alle cui vicende collezionistiche si richiama nel suo incontro Jacopo Veneziani, dottorando alla Sorbona di Parigi e professore a contratto allo IULM, ora anche presidente della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, ma soprattutto divulgatore seguitissimo sui social e noto volto televisivo. Il ciclo di incontri, tutti al museo presso il Fondaco dei Turchi, si chiuderà al Teatro Goldoni il 30 ottobre, con una vera "star" della comunicazione scientifica, vista la conduzione televisiva di tanti anni e i molti libri di successo, il geologo Mario Tozzi, che sorprenderà il pubblico raccontano un Mediterraneo inaspettato, quello primordiale del grande oceano Tetide, attraverso la voce delle specie straordinarie che lo hanno abitato.

Le altre iniziative del cinquantenario

In arrivo la membership di durata annuale, nella versione Premium e Young per gli under 30, che darà diritto a una serie di benefit connessi all'impegno culturale Ligabue: dall'accesso privilegiato ad eventi e conferenze promossi dalla fondazione fino alle copie, attuali e storiche, del Ligabue Magazine, la pregevole rivista scientifica della FGL con direttore editoriale Alberto Angela e direttore responsabile Alessandro Marzo Magno.

Le iscrizioni agli "Amici della Fondazione Giancarlo Ligabue" si apriranno il 10 luglio 2023 e si potranno effettuare online.