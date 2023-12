I primi cinque anni del museo M9 tra mostre, installazioni e spazi per le nuove generazioni | VIDEO

Un museo che continua a rinnovarsi per seguire l’evolvere del tempo e della società: così si presenta M9 – Museo del ’900 nel giorno dei cinque anni dalla sua inaugurazione, il 1° dicembre 2018. Un traguardo importante per volgere lo sguardo al percorso del museo e proiettarlo al futuro e al suo sviluppo, che prosegue con l’integrazione continua di nuove angolature, voci e prospettive al suo racconto. La ricorrenza ha infatti costituito l’occasione per presentare, assieme alle istituzioni locali e nazionali, i nuovi progetti nell’offerta museale e nell’area didattica: l’inaugurazione di M9 Orizzonti, nuovo spazio espositivo al primo piano, e il rinnovato spazio di M9Edu con l’esposizione per le scuole intitolata La Frontiera Adriatica.



«Abbiamo voluto presentare questi due progetti nel giorno del quinto anniversario dall’apertura di M9 per il significato che rivestono nel percorso di crescita del Museo – ha spiegato Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia –. Con il nuovo spazio espositivo M9 Orizzonti, e i nuovi contenuti di M9Edu si consolida ulteriormente l'evoluzione del racconto di M9, che si qualifica sempre più per la sua capacità di intercettare i temi rilevanti per il presente e per le nuove generazioni».

M9 Orizzonti

M9 Orizzonti, il nuovo spazio espositivo immersivo al primo piano (ingresso incluso con il biglietto dell’esposizione permanente e con quello cumulativo), è una sala di 400 metri quadrati, dotata di un evoluto sistema di proiezioni, che integrerà il racconto dell’esposizione permanente con un approfondimento sui grandi temi del presente. Il primo allestimento ospitato è Infoxication. Accecati dai dati, prodotto dallo studio Domestic Data Streamers di Barcellona e rimodulata specificatamente per M9. Questa esperienza multimediale affronta il tema dell’infossicazione, ovvero l’intossicazione da eccesso di dati e l’impatto che le continue notifiche di email e messaggi da leggere producono sulla nostra capacità di attenzione, sull’ansia generata dalle infinite quantità di finestre aperte contemporaneamente sui nostri schermi. Le superfici di proiezione della sala si riempiranno dunque con l’immensità dell’informazione digitale che viene creata ogni secondo a livello mondiale.

La progettazione architettonica e della visitor experience di M9 Orizzonti è stata curata da Studio Visuale con la collaborazione di Salotto Buono. Studio Visuale, agenzia di comunicazione digitale specializzata nella progettazione grafica e multimediale, ha firmato anche il video immersivo Novecento. Il migliore, il peggiore dei secoli. Sempre fruibile in M9 Orizzonti, è un viaggio temporale a ritroso dentro il travolgente processo di espansione economica e sociale del ventesimo secolo. Partendo dalla condizione presente, il video fornisce una chiave di lettura per inquadrare tanto le conquiste e i traguardi quanto le contraddizioni e i limiti del Novecento, il secolo a cui M9 ha dedicato la collezione permanente. Riconnettendo passato e futuro, Italia e Mondo, il viaggio si conclude con le nuove sfide globali, dalla transizione energetica a una nuova relazione con l'ambiente.



«M9 Orizzonti sarà lo spazio per raccontare quello che succede oggi, incontrare le sensibilità emergenti sulle sfide e le urgenze del nostro tempo – ha raccontato Luca Molinari, direttore scientifico di M9 - Museo del ’900 –. Dal primo giorno in cui sono arrivato abbiamo lavorato lungo un doppio binario di sviluppo, agendo all’interno del Museo, con il rinnovamento dell’esposizione permanente e l’organizzazione delle mostre temporanee, e al suo esterno, creando nuove sinergie e collaborazioni con soggetti locali e nazionali».

M9Edu

Nel corso della conferenza è stato inoltre inaugurato il rinnovato spazio di M9Edu con la mostra temporanea La Frontiera Adriatica: laboratorio di contemporaneità, prodotta in collaborazione con il Gruppo di lavoro del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e il sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati. La mostra, sviluppata da un Comitato Scientifico selezionato dal Ministero e composto dai professori Giovanni Cerchia, Gianni Oliva, Giuseppe Parlato, Raoul Pupo, Davide Rossi e Andrea Ungari, è dedicata alle scuole secondarie di I e II grado e affronta la storia della Frontiera adriatica ripercorrendo gli avvenimenti che hanno reso l’area giuliano-dalmata uno dei principali teatri della storia italiana nel corso del XX secolo, collegata a quella dei popoli vicini. Alla mostra si legheranno laboratori e attività didattiche con l’obiettivo non solo di facilitare la conoscenza di una storia a lungo dimenticata, ma anche di favorire percorsi di riconciliazione tra i popoli nella prospettiva della comune cittadinanza europea.



Giorgia Pea, consigliera comunale delegata alla Cultura, ha concluso: «L’M9 è custode della contemporaneità, della storia del Novecento non solo di Mestre, ma del nostro paese. Nel corso di questi cinque anni, che oggi celebriamo con la presentazione dei nuovi spazi e della mostra, il museo ha saputo proporre un format innovativo che ha nella cultura multimediale e nella tecnologia i pilastri di un percorso che si affaccia all’attualità della nostra società guardando al futuro, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni».



Oltre alla conferenza, le iniziative in occasione del quinto compleanno di M9 – Museo del ’900 continueranno nel fine settimana: nei giorni di sabato e domenica, infatti, il museo offrirà al pubblico visite guidate alle esposizioni permanente e temporanea e le proiezioni di due film: Homo Urbanus Venetianus di Ila Bêka e Louise Lemoine (sabato alle 18, registi presenti in sala), Lagunaria di Giovanni Pellegrini (domenica alle 18, assieme al regista), parte del programma pubblico di AcquaGranda, promosso da DVRI ed M9, in collaborazione con CinemAmbiente e GinkoFilm.