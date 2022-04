Oltre il turismo: Venezia ambisce a diventare capitale del lavoro ibrido

L'idea è ambiziosa e, prendendo in prestito un concetto dell'informatica, è entrata a pieno regime nella fase di "beta testing". Venywhere, piattaforma nata in collaborazione tra università Ca' Foscari e Fondazione di Venezia per favorire la nascita nella città storica di una rete di hybrid worker, muove i primi passi grazie alla collaborazione con Cisco. La multinazionale, leader nello sviluppo di soluzioni per il "lavoro innovativo", dai primi giorni di marzo ha assoldato una squadra di sedici dipendenti interni, trapiantandoli a Venezia, per testare le potenzialità del progetto e comprendere come persone, gruppi di lavoro e aziende possano interagire, creando connessioni con la comunità.

I lavoratori, provenienti da Spagna, Francia e Grecia, e impegnati in collaborazioni con associazioni che si occupano di cambiamenti climatici, crescita economica e circolarità, resteranno in laguna un totale di tre mesi, e forniranno un feedback essenziale per tracciare la rotta di Venywhere. Massimo Warglien, docente cafoscarino e ideatore della piattaforma, ha spiegato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle rinnovate Procuratie Vecchie, come siano già 1.800 i lavoratori che si sono interessati al progetto e sarebbero pronti a provare l'esperienza di trasferirsi per alcuni mesi a Venezia, proseguendo nelle loro attività lavorative di tutti i giorni, ma in un contesto diverso, lontano anche migliaia di chilometri dalla propria sede. Molte sono infatti le application ricevute dai paesi anglofoni, e in particolare da Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

Lavoro in continua evoluzione: è questo il concetto su cui fa perno Venywhere e che è la base della filosofia di Cisco. «Il modo in cui pensiamo al lavoro è profondamente cambiato, - ha detto il Ceo della multinazionale, Chuck Robbins - Le persone esprimono molto più chiaramente il loro desiderio di flessibilità e le aziende devono prendere coscienza del fatto che, se vogliono attrarre talenti e trattenere i migliori professionisti, devono offrire modalità di lavoro ibride. Devono considerare in modo olistico lavoro, produttività e benessere dei dipendenti».

Per il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi, la missione è quella di «intervenire sul territorio di riferimento a favore dell crescita sociale, culturale ed economica. In questa cornice interveniamo in molti modi, - ha spiegato - ma recentemente abbiamo fondato il nostro piano strategico sulla crescita del capitale umano, per contribuire alla crescita di un tessuto produttivo alternativo al turismo e che possa intercettare i trend di sostenibilità e transizione». L'auspicio della rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, è che questo progetto possa portare beneficio anche per gli studenti: «Siamo una comunità abbastanza importante, - ha detto - con 23 mila studenti copriamo quasi la metà della popolazione del centro storico, per quanto siano perlopiù pendolari. Spero che questo progetto possa portare opportunità per loro, anche a partire dagli stage».