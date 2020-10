Maxi Portopiccolo - Prosecco DOC vince la tredicesima edizione della Veleziana FT

Il Maxi Portopiccolo - Prosecco DOC, dopo il successo alla Venice Hospitality Challenge di sabato, vince anche la tredicesima edizione della Veleziana, regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che tradizionalmente prende il via in mare aperto e si conclude davanti a San Marco, tra la torretta della darsena di San Giorgio e la chiesa di Santa Maria della Pietà. Circa mille persone hanno preso parte all'evento velico lagunare suddividendosi in 190 imbarcazioni, dai maxi yacht (oltre trenta metri) ai sei metri. Il traguardo è stato posto tra la torre della darsena grande dell'isola di San Giorgio Maggiore e la chiesa di Santa Maria della Pietà.

La regata

Il primo a solcare la linea immaginaria è stato Portopiccolo aJorno alle 11.20, cinquanta minuL dopo la partenza. Dopo di lui si sono classificaL Arca Sgr, Way of life. Portopiccolo-Prosecco DOC, con al timone Stefano Cherin e alla tattica Salvatore Eulisse affiancato da Claudio Demartis armatore skipper, ha dominato la regata, caratterizzata da un vento mediamente leggero, fin dalle prime fasi rimanendo sempre in testa alla flotta delle oltre 180 barche iscritte (numero importante nonostante il Covid-19 e gli impedimenti legati alla diffusione del virus). Secondo classificato Arca SGR con al timone Furio Benussi e in terza posizione WOL - Way of life di Gašper Vinčec, poi Pendragon e Anywave.

Impressioni

«È stata una bellissima giornata di sole che ha incorniciato la Veleziana, una regata importante per la Compagnia della vela e per il mondo velico in generale. Questo evento si caraJerizza per la partenza dal mare e l'arrivo di fronte alla sede storica della Compagnia a San Marco», ha commentato il presidente del club nauLco PierVeJor Grimani.