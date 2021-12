Qualità della vita, la provincia di Venezia è sedicesima

La 32ª edizione dell'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste al primo posto, seguita da Milano e Trento. La provincia di Venezia si colloca in sedicesima posizione, salita di 17 rispetto all'edizione precedente.

L’indagine, come ogni anno, scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Tra questi, ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 e una decina di “indici sintetici” (cioè che a loro volta aggregano più parametri): quest’anno la storica indagine del Sole 24 Ore consente di focalizzare in particolare come sta andando la ripresa post pandemia - grazie ad un’analisi fatta su 20 dei 90 indicatori, per i quali è stata anche considerata la variazione rispetto all’anno precedente - e quali sono i divari territoriali, di genere e generazionali che ancora persistono.

Nel caso della provincia di Venezia, l'indagine conferma i buoni indicatori relativi alla categoria "ambiente e servizi", in cui è al quinto posto nazionale (+2 rispetto al 2020): in particolare è prima in Italia alla voce "tasso di motorizzazione", con solo 43,2 auto ogni 100mila abitanti nel comune capoluogo; quarta in Italia per l'offerta del trasporto pubblico (percorrenza in chilometro delle vetture in rapporto alla popolazione nel capoluogo); quinta nel numero di pos attivi.

Inoltre, la provincia registra un balzo in avanti nelle categorie "affari e lavoro" (14ª in Italia, +37 posizioni rispetto al 2020, tra cui spicca il valore "posti letto nelle strutture ricettive") e "cultura e tempo libero" (16ª in Italia, +40, con buone performance in particolare alle voci "patrimonio museale" e "verde storico"). Nella categoria "ricchezza e consumi" la provincia ha ottimi risultati nel "prezzo medio di vendita delle case" e nell'"assorbimento del mercato residenziale". Infine la performance peggiore: il 106° posto in classifica (il penultimo) all'indice relativo ai canoni medi di locazione.