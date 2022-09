Due giornate di Clean up a Porto Santa Margherita

Due giornate intense in ottica green per i collaboratori di Nice: il 12 e il 19 settembre 100 Nice People hanno partecipato alle attività di “Beach Clean Up” organizzate da Marevivo Veneto, alla presenza del Presidente di Marevivo Veneto, Antonella Moretti, che è intervenuta per sensibilizzare sui temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e inquinamento marino da plastica e micro plastica. I due momenti di Clean up si sono svolti presso la località di Porto Santa Margherita nel Comune di Caorle (VE), e hanno permesso il recupero di quasi mezza tonnellata di rifiuti abbandonati, già differenziati in fase di raccolta.

Le attività a Porto Santa Margherita sono state organizzate con la delegazione veneta di Marevivo, associazione ambientalista del Mediterraneo formata da persone appassionate che, dal 1985, difendono il mare, le sue coste e le creature che ci vivono, raccogliendo tonnellate di rifiuti, salvando migliaia di animali marini, promuovendo leggi per la sua tutela e collaborando con le scuole per educare le future generazioni. Basti pensare che soltanto nel 2021 l’Associazione ha promosso 160 attività di Clean up, che hanno portato alla raccolta di 22.000 kg di rifiuti coinvolgendo 1.600 persone.

«Con Marevivo abbiamo toccato con mano il problema dell’inquinamento degli oceani, dei mari e delle nostre spiagge, che è purtroppo un’emergenza, in quanto la maggior parte dei rifiuti arriva dalla terra ferma attraverso i corsi d’acqua e gli scarichi. Dobbiamo prendere consapevolezza che a ogni nostra azione corrisponde una conseguenza importante, e qualsiasi rifiuto abbandonato comporta un danno per l’ambiente. Sposando questa necessità di maggiore consapevolezza e impegno concreto, abbiamo scelto di partecipare all’iniziativa di Marevivo a Porto Santa Margherita - spiega Marco Bianchet, Group Quality & Sustainability Director di Nice».

«Anche la nostra idea di sostenibilità e di team building partono entrambe dalla necessità

di rafforzare in ognuno di noi la consapevolezza di quanto sia fondamentale l’apporto di tutti per raggiungere, insieme, un grande obiettivo. Queste due giornate hanno permesso alle Nice People di essere portatrici di un piccolo, ma grande, messaggio e risultato in termini ambientali e, al contempo, di consolidare la collaborazione tra i vari team dei nostri dipartimenti» - aggiunge Teo Noschese, Group HR Officer di Nice.

L’iniziativa di Clean up a Porto Santa Margherita è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di istituzioni e realtà locali che hanno fornito sostegno e supporto operativo nel corso delle due giornate, tra cui: il Sindaco del comune di Caorle, Marco Sarto; l’Assessore al turismo, Mattia Munerotto; lo stabilimento-ristorante Terrazzamare; l’Associazione Proprietari di Porto Santa Margherita, con il loro Presidente Lauro Catto; il Consorzio Spiaggia di Porto Santa Margherita.