A Venezia c’è un nuovo cocktail bar in una biblioteca con 4 mila libri

Al nuovo Hotel Nolinksi del gruppo francese Evok va il merito di aver riaperto il 15 giugno quella che anticamente era la Borsa di Commercio, in un edificio degli anni ‘20 a pochi canali da Piazza San Marco e dal Teatro La Fenice. Un totale di sole 43 camere - scrivono i colleghi di CiboToday.it - in un contesto che miscela Art Nouveau, Stile Liberty e Modernismo - rimesso a nuovo dai designer Le Caadic & Scotto - al quale si aggiungono due ristoranti, una spa e un cocktail bar.

È in particolare quest’ultimo a rendere omaggio all’arte tipografica e alle antiche stamperie veneziane, prendendo posto in una biblioteca di oltre 4 mila volumi dove accomodarsi per un aperitivo dal fascino indiscutibile.

