Migliaia sulle spiagge e code al rientro. Vaporetti pieni a Venezia

Domenica di sole: traffico sostenuto verso le spiagge e, in serata, code per il ritorno. Ferry boat e mezzi acquei gremiti di visitatori in laguna

Spiagge piene sul litorale veneziano nel weekend: era inevitabile. Con il primo fine settimana di bel tempo e l'allentamento delle restrizioni, dopo mesi trascorsi a casa, in migliaia hanno rotto gli indugi e approfittato del sole per raggiungere le località balneari o il centro storico a Venezia per una passeggiata, un giro al museo, un caffè o una gita alle isole in bicicletta. I disagi non si sono fatti attendere sui mezzi pubblici. Polemiche sui social per le lunghe attese del ferry diretto al Tronchetto, verso sera, di ritorno dalle isole.

Registrate code e critiche, sia all'andata che al rientro dal litorale. In tanti si sono affollati in costume sugli arenili ad aprire la tanto attesa stagione estiva. Famiglie, giovani, bambini: qualcuno si è preoccupato per gli assembramenti. «Vedrete come passiamo in arancione, troppa gente, e dopo si lamentano, anche a me fa voglia di andare a Jesolo però dobbiamo andare cauti», si legge su Facebook. Oppure: «Positivo il fatto che la gente abbia potuto riprendere a muoversi, certo si spera nel buon senso per quanto riguarda distanziamento e mascherine. Poi l'annoso problema del traffico per entrare ed uscire da Jesolo». «Anche se ci sono molte auto in fila, la gente era sparsa in vari posti con la mascherina e anche distanziati». Pareri diversi, c'è chi ha timore ma anche chi esterna soddisfazione per la giornata trascorsa all'aria aperta.