Cogestione al liceo Majorana-Corner di Mirano: tutto quello che si vorrebbe studiare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Con l’accorta supervisione della dirigente prof.ssa Monica Guaraldo, affiancata dalle prof.sse Giovanna Baghin, Alessandra Masiero e Maria Grazia Tinuzzo, i rappresentanti degli studenti Alice Marchese, Filippo Quarantini, Matilde Rutka e Tommaso Chinellato hanno coinvolto studenti e professori per dar vita a due giorni di studio nel senso più vasto e coinvolgente del termine.

Organizzati in blocchi di due ore si susseguiranno laboratori gestiti da studenti e da professori per approfondire tematiche di un respiro davvero ampio, come d’altronde richiede un liceo a vocazione sia scientifica che classica. Si spazierà così dallo studio del linguaggio cinematografico e dell’analisi filmica all’approfondimento teorico e tecnico del lavoro di un fonico; dalla conoscenza di sé attraverso l’ayurveda alla discussione sulle emozioni e sulla loro importanza; dagli attraversamenti letterari omerici alle riflessioni sulla lingua per accrescere la consapevolezza delle implicazioni comunicative; fino ad un’introduzione al giornalismo, con la sperimentazione di aspetti del lavoro di redazione.

Tra le opzioni filosofiche si troverà il simposio e un workshop sul capitalismo di piattaforma, l’economia comportamentale e i nuovi modi di sfruttamento, come non mancherà uno spazio per la lettura e il miglioramento dei metodi di studio. E ancora, ci si potrà dedicare alla fotografia, ma anche alla robotica, sempre che non si voglia preferire l’approccio ludico. Questo sarà declinato tra i tavoli di "Lupus in fabula" o di "Dungeons&Dragons" ma anche, nelle palestre e nei campi sportivi, con tornei di calcio, calcetto, basket a 3 e pallavolo. Vi sarà inoltre la possibilità di scoprire il mondo della danza, con i primi passi della salsa, o di misurarsi con quello del rugby, attraverso attività senza placcaggio e varianti di questo sport.

Nell’auditorium della cittadella scolastica gli studenti proporranno una versione rinnovata dei giochi a quiz su temi di cultura generale, mentre non mancherà un’analisi della piattaforma TikTok e del mondo delle agenzie e dei content creator con il contributo di Beatrice Asia Barutta, ex-studentessa del Majorana, affermatasi in questa realtà come Beabaru. Altri due ospiti esterni impreziosiranno questa esperienza di cogestione portando la loro testimonianza lavorativa e di vita: ad aprire la due giorni, l’incontro con il dott. Sandro Panese, direttore dell’Unità Operativa complessa di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ulss 3 Serenissima, che illustrerà i meccanismi alla base dell’antibiotico resistenza e discuterà con i ragazzi la minaccia che l’abuso di antibiotici rappresenta per la salute pubblica globale.

A concludere il secondo giorno interverrà invece Lorenzo Tussardi, studioso e maestro di arti marziali giapponesi, a sua volta allievo diretto di diversi maestri nipponici, per approfondire storicamente la realtà del samurai e della sua arma più conosciuta, la katana; al termine della cogestione, nello spazio antistante al liceo, il maestro Tussardi e alcuni suoi allievi daranno una dimostrazione pubblica dello stile Asayama Ichiden Ryu.