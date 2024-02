Inaugurata alla Galleria di piazza San Marco la 106^ Collettiva Giovani Artisti

La Fondazione Bevilacqua La Masa ha inaugurato oggi, alla Galleria di piazza San Marco, la mostra d’arte Collettiva Giovani Artisti. La mostra, dedicata alla scoperta e alla promozione dell'arte contemporanea emergente, ha raggiunto quest’anno la sua 106^ edizione. A essere esposte le opere di una selezione di 26 artisti del Triveneto, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, e 9 proposte di altrettanti giovani, scelti da una giuria di esperti tra 191 partecipanti totali.

Le premiazioni

La giuria ha assegnato i tradizionali premi acquisto per le opere ritenute migliori, annunciando i nomi dei vincitori durante la cerimonia: primo premio acquisto ex-aequo a Giorgia Contin e Zenhui Xu rispettivamente per le opere Megaptera e Transparent Weavinng; secondo premio acquisto a Giorgia Prandin per l’opera Untitled (elementi di confine); terzo premio acquisto a Federica Gottardello per l’opera Chiedi alla siepe, 1989; menzione speciale per Giulia Enzo e Sofia Vasilisa Izmailova sia per la giovane età sia per le capacità tecniche applicate; assegnato inoltre un premio per la miglior proposta grafica a Linda Durighello.