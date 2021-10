Le decorazioni di Palazzo Ducale diventano merletti di lenzuola e asciugamani: è l'omaggio di Jesurum a Venezia

I quarilobi traforati del loggiato di Palazzo Ducale diventano merletti. Da decorazioni architettoniche del XV secolo a ornamenti tessili di lenzuola, aciugamani, tovaglie e tovagliette all'americana: è l'omaggio di Jesurum a Venezia e ai suoi 1600 anni di storia, arte, cultura e innovazione. Il brand veneziano ha dedicato proprio alla città lagunare la nuova collezione casa prendendo spunto da uno dei simboli della città e facendogli assumere una nuova forma. Questi merletti, disegnati a mano ma cuciti a macchina, diventano parte integrante del corredo casa di una nuova collezione dell'azienda chiamata, appunto, Ducale e presentata al pubblico nello store monomarca in Calle Larga XXII Marzo.

«Abbiamo pensato che fare una collezione per Venezia e per i veneziani poteva essere un regalo per la città e un modo per riabbracciare le origini di questo brand - commenta la titolare di Jesurum, Paola Cimorai - Jesurum nasce proprio a Venezia nel 1870, siamo molto legati a Venezia e continuiamo ancora oggi a portare Venezia in tutto il mondo»

Dal bianco all'avorio, dal cotone alla spunga, fino a passare per l'innovativo lurex, particolarmente amato da paesi come la Russia e L'Arabia, la Collezione Ducale di Jesurum, ispirata alle volte della sede del Doge in Piazza San Marco, è composta da biancheria da letto, da bagno e tovagliato.

Far riscoprire a Venezia il sapore di Jesurum è diventata la mission di questa azienda, rilevata nel marzo 2020, dalle sorelle Paola e Carla Cimorai e Filippo Olivetti, che ha visto crescere, nonostante la pandemia, la sua produzione e che intende puntare sulla tradizione, sulla storia e sull'unicità del luogo in cui è nata e in cui vuole continuare ad affermarsi con i suoi prodotti.