Un anno straordinario per la Collezione Guggenheim: 380mila visitatori nel 2022

Il 2022 ha segnato il ritorno del grande pubblico alla Collezione Peggy Guggenheim, che ha superato le 381mila presenze nei 314 giorni di apertura: una media giornaliera di 1.215 ospiti ed un + 65% rispetto al 2021, anno condizionato dalle restrizioni della pandemia. A questa cifra, già eccezionale, si aggiungono oltre 4mila persone che hanno visitato la collezione in occasione di inaugurazioni, eventi, corporate e privati, e oltre 7mila partecipanti a public programs, kids day, programmi di accessibilità, visite legate del progetto "A scuola di Guggenheim". A trainare il successo del museo è stata la mostra Surrealismo e magia. La modernità incantata, che in 147 giorni di apertura ha contato quasi 216mila visitatori.

«È stato l’anno della rinascita - conferma la direttrice Karole P. B. Vail -. Dopo due anni di difficoltà, che ci hanno costretto ad essere molto cauti e ad aprire dapprima le porte di Palazzo Venier dei Leoni con la collezione permanente, e poi ad organizzare un’unica, straordinaria, mostra, quale è stata Surrealismo e magia, ora possiamo guardare a questo nuovo anno con maggiore ottimismo e fiducia. Nel 2023 saranno due le mostre temporanee che affiancheranno la collezione di Peggy Guggenheim, volte a celebrare due interpreti della storia dell’arte del XX secolo, entrambi presenti nella collezione della mecenate americana: Edmondo Bacci e Marcel Duchamp. Contestualmente al programma espositivo non mancheranno attività collaterali, public programs e progetti di accessibilità e inclusività».

Le mostre del 2023

Ad aprire la stagione espositiva, il 1° aprile, sarà appunto Edmondo Bacci. L'energia della luce, a cura di Chiara Bertola, responsabile del programma di arte contemporanea alla Fondazione Querini Stampalia: una mostra che ben si inserisce nella tradizione espositiva del museo veneziano che, da anni, accanto ad esposizioni di respiro internazionale, ospita anche rassegne volte a celebrare i protagonisti della scena artistica nazionale del secondo dopoguerra (prima di Bacci anche Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Tancredi Parmeggiani). Con un’ottantina di opere, tra dipinti e disegni inediti, provenienti da musei e collezioni private nazionali e internazionali, questa è la prima e più esaustiva retrospettiva mai realizzata dedicata al veneziano Bacci (1913 – 1978), artista che si colloca entro la ristretta cerchia di eccellenze artistiche venete, tra cui lo stesso Tancredi ed Emilio Vedova.

L’anno prosegue poi con il tributo a Marcel Duchamp (1887 – 1968), a cui il museo dedica, dal 14 ottobre 2023 al 18 marzo 2024, la mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, a cura di Paul B. Franklin, studioso indipendente ed esperto di Duchamp. Artista eclettico quanto poliedrico, Duchamp è stato anche amico e consigliere di Peggy Guggenheim. Tra i suoi capolavori oggi parte della collezione c’è Scatola in una valigia (1935 – 41), che sarà il centro focale di questa esposizione, volta a ridefinire il concetto di opera d’arte e di replica, all’interno della produzione dell’artista. Non mancheranno importanti prestiti da prestigiosi musei italiani e americani, nonché da diverse collezioni private. Ad affiancare entrambe le mostre sarà un ricco quanto articolato programma di eventi e attività collaterali gratuite, dedicate alle tematiche espositive e destinate a diverse tipologie di pubblico, adulti, bambini e bambini, giovani della generazione z.

Le altre attività

La Collezione Peggy Guggenheim conferma inoltre i "giovedì dei veneziani": tutti i giovedì, dalle 14 alle 18, il museo sarà aperto gratuitamente a residenti o nati nel comune di Venezia, a studenti e studentesse degli atenei cittadini, delle scuole di formazione riconosciute dalla Regione del Veneto (Accademia di Belle Arti, Iuav, Ca’ Foscari, conservatorio Benedetto Marcello, Venice International University, Accademia teatrale Carlo Goldoni), dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia) e dell'università della Terza Età del comune di Venezia. Per accedere gratuitamente sarà necessario prenotare sul sito del museo.

Attraverso le sue mostre, i public programs, e le diverse attività legate a inclusione e accessibilità, la Collezione prosegue la sua mission di formazione di una comunità ampia e partecipe alla vita museale e, dunque, alla diffusione dell’arte moderna, nonché alla promozione del ruolo educativo e sociale del museo. A questo proposito è da segnalare il nuovo corso online di storia dell’arte, al via il 23 gennaio e destinato ai soci, EFFETTO ARTE. Come l’arte può formare una coscienza sostenibile e consapevole, a cura della professoressa Alessandra Montalbetti, Pinacoteca di Brera. Durante le quattro lezioni, Montalbetti porterà i e le partecipanti a scoprire come gli artisti e le loro opere hanno affrontato temi quali il cambiamento climatico, la pace, la giustizia, la riduzione delle disuguaglianze e lo sviluppo industriale sostenibile, trovando risposte e offrendo nuove prospettive rispetto ad argomenti che dovrebbero essere al centro della quotidianità di ogni singolo cittadino.