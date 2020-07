La Peggy Guggenheim ad agosto apre anche di lunedì, buoni i risultati della raccolta fondi

La Collezione Peggy Guggenheim dal 3 agosto e per tutto il mese sarà aperta al pubblico, oltre al weekend, anche di lunedì. Salgono a 4, così, i giorni in cui il patrimonio artistico del museo è accessibile ai visitatori. Si tratta dei primi incoraggianti risultati della raccolta fondi "Insieme per PGC" avviata l’8 luglio, a seguito delle ingenti perdite economiche subite dalla Collezione dopo un lockdown di oltre 13 settimane. Grazie al contributo dei donatori e sostenitori del museo e ai piccoli gesti della comunità di appassionati d'arte che hanno aderito al crowdfunding, la Collezione Peggy Guggenheim si avvicina, lentamente, ad alcuni degli obiettivi che si era proposta con il lancio della raccolta fondi, cioè di poter tornare ad aprire 6 giorni la settimana e cominciare la riprogrammazione delle attività gratuite per il suo pubblico.

Tornano le attività per la quarta età

Il 27 agosto e il 17 settembre il museo potrà nuovamente ospitare anche “Estate a Palazzo”, il progetto rivolto agli over 75, promosso dall’Associazione Red Carpet for All e patrocinato dal Comune di Venezia. Due appuntamenti, prima dell’orario di apertura al pubblico, che permetteranno a un gruppo di anziani della quarta età di seguire una visita guidata gratuita nel giardino delle sculture, concepita come una piacevole conversazione di fronte alle opere esposte nel cuore verde di Palazzo Venier dei Leoni. Gli incontri avvengono nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento del Covid-19.

Visite guidate e donazioni

Le prenotazioni per le visite guidate fuori dall'orario di apertura avvengono dal venerdì al lunedì, dalle 9.00 alle 10.00 e sono prenotabili scrivendo una mail all'indirizzo, prenotazioni@guggenheim-venice.it.

Per effettuare una donazione e sostenere la Collezione Peggy Guggenheim, basta un clic a questo LINK.