Collezione Peggy Guggenheim: 20% di sconto sulle quote associative e tante attività in calendario

La Collezione Peggy Guggnheim propone uno sconto del 20%, dal 1 aprile al 31 maggio, su tutte le sue quote associative. Tutti i nuovi "Amici della Collezione", infatti, avranno a disposizione un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dalle visite virtuali a mostre nazionali e internazionali a incontri con curatori e specialisti del settore, fino a lezioni di storia dell’arte online e workshop per adulti e bambini. Inoltre, non appena sarà possibile viaggiare, con la Membership Card l’ingresso a Palazzo Venier dei Leoni è illimitato, così come ai musei Guggenheim di New York e Bilbao e ad almeno altri dieci musei di arte moderna e contemporanea in Italia.

Tutte le attività di aprile del museo

Lezioni di storia dell'arte online

Ad aprile il museo presenta il progetto "il ciclo Sotto la lente", che affronta i segreti delle tecniche pittoriche e degli interventi di conservazione su alcuni capolavori del XIX e XX secolo con due appuntamenti. Il 14 aprile alle 19 su Zoom Paola Borghese spiegherà la pittura en plein air? e il 28 aprile, sempre su Zoom, Luciano Pensabene Buemi che racconterà l’arte di Pablo Picasso.

Laboratori per famiglie e bambini

Sempre ad aprile, prende il via In&Out, il ciclo di laboratori per famiglie dedicati ai possessori della Family Card che si svolgeranno tra aprile e giugno, da remoto e in presenza, volti ad analizzare le relazioni tra interno ed esterno, chiuso e aperto, interiorità ed esteriorità, privato e pubblico. Si comincia sabato 17 aprile con Input&Output, laboratorio su Zoom a cura di Fablab Venezia - digital fabrication & social innovation, che invita bambini e genitori a sperimentare la modellazione digitale e il funzionamento della stampante 3D. Si prosegue l’8 maggio con Inside&Outside, workshop che si svolgerà sull’isola della Certosa, Venezia, a cura di Isabella Moro e dedicato al contatto tra bambino e genitore per favorire la riscoperta del tatto. Infine il 5 giugno il laboratorio Indoor&Outdoor, a cura dell’area Educational de La Biennale di Venezia, si terrà proprio ai Giardini della Biennale.

Tour virtuali e incontri in inglese

Per approfondire la conoscenza dell'inglese, inoltre, ci saranno due incontri in lingua inglese in diretta su Zoom: il 12 aprile alle 19 Sophia Berry Lifschitz, curatrice del Tel Aviv Museum Of Art, accompagnerà i soci alla scoperta della collezione soffermandosi anche su alcune delle opere donate al museo dalla stessa Peggy Guggenheim. Il 19 aprile, alle 18.30, ci sposteremo poi a Dubai, per un tour guidato della mostra Growing like a Tree, alla Ishara Art Foundation, con Sabih Ahmed, direttore associato e curatore della Fondazione.