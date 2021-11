La Collezione Peggy Guggenheim permette di regalare l'arte a Natale con sconti su tessere e attività

Manca sempre meno al Natale e se si è ancora indecisi su cosa regalare ai propri cari la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia vi viene in aiuto. Il museo a Palazzo Venier dei Leoni, infatti, permetterà a tutti di regalare 12 mesi di a contatto con l'arte e la bellezza ma anche di programmi espositivi, lezioni e laboratori in uno dei più importanti musei d'arte moderna in Italia.

Fino al 23 dicembre, infatti, è possibile associarsi al museo con una riduzione speciale del 20% per vivere l'arte e le attività della Collezione a 360° con un anno di accesso gratuito a Palazzo Venier dei Leoni, eventi, visite guidate, lezioni di storia dell’arte, incontri e approfondimenti culturali, inviti alle inaugurazioni delle mostre, viaggi. E ancora l’ingresso gratuito nei musei Guggenheim di New York e Bilbao, e in altri prestigiosi musei d’arte moderna e contemporanea in Italia, dal MART a Rovereto, al MAXXI a Roma, la Fondazione Merz, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Castello di Rivoli a Torino, Palazzo Strozzi a Firenze, Pirelli HangarBicocca e la Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano, nonché sconti nei negozi e nei Café dei Guggenheim e dei musei convenzionati.

Un motivo in più per associarsi è l’avvio, il 24 gennaio 2022, del nuovo corso online di storia dell’arte “Arte e rinascita: la collezione rivoluzionaria di Peggy Guggenheim”, riservato solo ai soci del museo.

Tutti i livelli delle membership della Collezione Peggy Guggenheim

Sono diversi i livelli di membership tra cui poter scegliere, a seconda delle passioni e degli interessi. Si spazia dallo Young Pass, per i giovani under 26, all’Open Pass, che garantisce non solo l’ingresso alla Collezione ma anche ai principali musei di arte moderna in Italia, dall’Individual, con il quale è possibile partecipare anche alle inaugurazioni delle mostre temporanee, alla Family Card, dedicata alle famiglie con vantaggi speciali per genitori e i figli, per arrivare al Dual, pensato per chi ama vivere l’arte in compagnia. Scopri i diversi livelli associativi, e i tanti vantaggi di essere Amico della Collezione, regala, o regalati, un anno d’arte e di bellezza.

Per informazioni: membership@guggenheim-venice. it / 041.2405429/440.