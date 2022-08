Emirates cerca personale di volo, selezioni a Mestre: ecco dove e quando

La compagnia aerea Emirates torna in Italia alla ricerca di personale di bordo: tre nuovi open day sono previsti per settembre 2022 a Venezia, Firenze e Roma. Ecco le date e i luoghi: il 6 settembre presso l'Hilton Garden Inn Venice di Mestre San Giuliano, via Orlanda 1; a Firenze, l'8 settembre presso NH, piazza Vittorio Veneto; a Roma, 10 settembre presso Bettoja Hotel Mediterraneo, via Cavour.

L'azienda, con sede a Dubai, spiega di essere alla ricerca di «persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile». Il candidato ideale dovrà «essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza». Tutto l'equipaggio riceverà una formazione di primo livello presso la struttura della compagnia a Dubai.

La candidatura va inviata online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sul processo di selezione sono disponibili a questo link. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto.