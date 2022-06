Sempre più veneziani portano i loro animali in vacanza, lista d'attesa di un mese per fare il passaporto

Già 372 passaporti per animali di compagnia rilasciati dal primo gennaio a oggi nel territorio dell'Ulss 3. E, per chi prenota adesso, la lista d'attesa è lunga: si va a fine luglio. Sono sempre di più i veneziani che scelgono di portare i loro animali domestici in vacanza. Cani, gatti e anche furetti (di questi ultimi, in totale si contano una trentina di passaporti nel territorio).

«Si tratta di un documento obbligatorio per andare all’estero, perché è l'unico ufficiale di identificazione dell'animale, in cui vengono segnati trattamenti sanitari e stato di salute - spiega Carmine Guadagno, direttore dell'U.O.C. Veterinaria Area C dell'Ulss 3 Serenissima -. Un così alto numero di passaporti rilasciati negli ultimi mesi è anche indice di uno stato di benessere e della qualità della vita degli animali nel territorio». Un altro centinaio di passaporti sono già stati prenotati fino a fine luglio, segno che molti veneziani porteranno con sè i loro animali domestici in vacanza.

Colpi di calore: le razze più a rischio

Cani e gatti che necessitano di attenzione particolare, soprattutto viste le temperature estive, perchè potenzialmente soggetti a colpi di calore o colpi di sole. Tra gli animali più a rischio, ci sono le razze brachicefale per la loro condizione anatomica. Ad esempio, quelli con il musetto schiacciato (gatti persiani, bulldog francesi, carlini, shitzu, ecc.), quelli anziani e i cuccioli. Da non trascurare il mantello: il nero attira il calore, ma gli animali bianchi con le mucose più rosee sono ugualmente sensibili.

Come prevenire colpi di sole o di calore negli animali? I consigli dell'Ulss 3:

Evitare gli spostamenti o le passeggiate non necessari durante le ore più calde e, se impossibile, fare delle soste all'ombra.

Evitare l'esposizione diretta degli animali al sole e le strade asfaltate. Non tenerli legati dove non c’è ombra.

Portare sempre acqua e un telo o un asciugamano per bagnarli e rinfrescarli.

Non lasciare mai gli animali in auto, neanche con finestrini aperti o all’ombra.

Se si portano gli animali in spiaggia, tenerli protetti dal sole e dalla sabbia che scotta.

Non esporre gli animali a contatto diretto con l’aria condizionata o il ventilatore. Quest'ultimo, meglio posizionarlo verso la parete e mai di fronte.

Come riconoscere e cosa fare in caso di colpi di calore o di sole?

Mentre il colpo di sole è più intuitivo, quello di calore è più difficile da riconoscere. L'animale si presenta irrequieto, ansima, respira affannosamente, si accascia. Loro non sudano, quindi non disperdono l’eccessivo calore corporeo. I consigli dell'Ulss 3: