Il comandante del gruppo operativo del Nil di Venezia Leonardo Anderlini va in pensione

Il comandante del nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia, luogotenente carica speciale Leonardo Anderlini lascia il comando per andare in pensione, proprio nel giorno del suo 60esimo compleanno. La sua è stata una grande carriera, cominciata a soli 19 anni, nel 1983, quando ha indossato gli “Alamari” distintivi di tutti i carabinieri alla scuola allievi di Benevento.

Fra i suoi incarichi, quelli svolti in Friuli Venezia Giulia presso le stazioni carabinieri di Trieste e Meduno, al nucleo operativo e radiomobile di Tolmezzo, Padova, Verona e Vicenza, per poi assumere nel 2001 il comando del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Vicenza. Sposato e padre di due figli, è stato recentemente decorato dell’onorificenza militare della croce d’oro “con stelletta” per i suoi 40 anni di anzianità di servizio militare e della medaglia d'oro al merito per 20 anni di comando di reparto. Ha ottenuto anche due encomi per gli esiti conseguiti nell’ambito di due indagini che hanno portato, nel 2022, a smantellare un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro nel settore agricolo con 4 arresti e 44 denunce. Nel 2023 ha svolto indagini finalizzate a disarticolare un gruppo criminale dedito al reclutamento e allo sfruttamento del lavoro di numerosi cittadini stranieri nel settore agricolo.