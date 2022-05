Il comandante della polizia locale Marco Agostini premiato dalla Cisl Fp

La Cisl Funzione Pubblica di Venezia ha premiato Marco Agostini, comandante della polizia locale di Venezia, e passato il testimone di Roberto Zorzetto, vigile per 30 anni a Spinea, al giovane Raoul Zambon, Rsu nel Comune di Venezia.

Dal vigile urbano all’agente di polizia locale. Non è soltanto un cambio di nome quello che ha interessato dagli anni Ottanta a oggi uno dei servizi comunali più conosciuti e temuti dai cittadini. Un ruolo che si è evoluto con il cambiare delle esigenze, anche in termini di sicurezza, della popolazione. Lo ha ricordato Marco Agostini, intervenendo al convegno promosso dalla Cisl Pensionati e Funzione pubblica a Mirano, in occasione del primo anniversario dalla morte di Roberto Zorzetto, per 30 anni vigile urbano a Spinea ed esponente sindacale.

«Non si può rispondere ai bisogni di una popolazione e di un territorio fortemente mutati in questi ultimi decenni con una figura di vigile urbano come era negli anni Sessanta - ha detto Agostini -. Un’evoluzione che ha richiesto scelte coraggiose, riorganizzazioni organizzative, crescita professionale e che ha trovato anche nella contrattazione sindacale strumenti adeguati ad accompagnare i cambiamenti». Agostini ha ricevuto dal segretario Cisl Fp di Venezia, Massimo Grella, un riconoscimento per l’importante ruolo svolto in questi anni nella valorizzazione della professione del vigile urbano.

Il convegno, che ha messo al centro la militanza appassionata di Roberto Zorzetto all’interno della funzione pubblica della Cisl veneziana, si è concluso con un simbolico passaggio di consegne, attraverso la consegna di una targa a Raoul Zambon, coordinatore provinciale per la polizia locale e appena eletto Rsu nel Comune di Venezia. «Il vigile urbano si conquista la stima e la fiducia dei cittadini se si fa garante di quei valori civici che devono fare da collante delle nostre comunità, oggi più che ieri. E in questo Roberto Zorzetto è stato un modello esemplare» ha detto in un video messaggio Pierpaolo Baretta.