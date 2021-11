Come prenotare il turno alle poste: il video tutorial della direttrice degli uffici del Lido

Nel corso dell’emergenza sanitaria Poste Italiane ha messo a disposizione strumenti alternativi che consentono di accedere agli uffici postali con maggiore sicurezza, programmando la visita e riducendo i tempi di attesa. «Questi strumenti - ricorda la direttrice dell’ufficio del Lido di Venezia, Eleonora Zamuner – sono operativi anche nella nostra sede di Santa Maria Elisabetta. La prenotazione elettronica con il numero può essere stampata e consegnata a chi deve andare in ufficio postale, ad esempio un anziano, che potrà così presentarsi agli sportelli limitando al minimo i tempi di attesa». Queste modalità consentono di distribuire le presenze nell’arco dell’intero orario di apertura dell’ufficio, anche nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia.

La prenotazione si può fare in tre modi diversi: via WhatsApp al numero 3715003715, attraverso l’app "Ufficio Postale" oppure sul sito www.poste.it. «In questi mesi di emergenza sanitaria ho verificato che informando direttamente le persone di queste modalità è possibile superare le diffidenze iniziali, legate spesso ad abitudini consolidate nel tempo», spiega Zamuner.

Gli uffici postali stanno facendo in questo periodo un importante lavoro di inclusione delle persone che hanno difficoltà ad accedere al digitale: «Spieghiamo quotidianamente ai lidensi i vantaggi delle operazioni online – aggiunge la direttrice –, in questo modo sempre più clienti hanno scoperto, e ora usano senza difficoltà, i diversi sistemi di prenotazione. Oggi è diventato prioritario per tutti trovarsi in luoghi non affollati ed essere serviti velocemente. Non ci sono solo le prenotazioni del turno, ad esempio molti anziani hanno imparato che non è indispensabile andare ogni mese in ufficio per la pensione se questa viene accreditata in automatico. È più comodo e sicuro ritirare i soldi che servono al Postamat».

L’ufficio postale del Lido di Venezia è aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato. L’azienda ricorda che ciascuno è invitato ad accedere avendo cura di indossare i dispositivi di protezione personale, di entrare solo dopo l’uscita dei clienti precedenti, di tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno che nelle sale.

Per agevolare i cittadini, ed in particolare i più anziani, Poste Italiane ha anticipato agli ultimi giorni di ottobre il pagamento delle pensioni di novembre. Come avviene da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, per la suddivisione si è seguito l'ordine alfabetico; lo scaglionamento ed il pagamento in anticipo sono previsti per consentire ai titolari delle pensioni di ritirarle in sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid-19.