L'appello di Veritas per non sprecare acqua e usarla in modo consapevole

Siccità e assenza di precipitazioni, Veritas lancia l'appello alla cittadinanza. La società che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni veneziani invita tutti a utilizzare l'acqua in maniera consapevole, per non sprecarla, «preservando una delle più importanti risorse naturali, purtroppo esauribile». Di seguito, alcune buone pratiche di risparmio idrico, semplici e di immediata applicazione:

Controllare (ed eventualmente riparare) la presenza di eventuali piccole perdite dai rubinetti e dagli scarichi del wc: una goccia al secondo può far sprecare circa 17 litri d'acqua al giorno

Utilizzare sciacquoni per i wc a scarico differenziato in grado di ridurre e controllare la quantità di acqua erogata

Installare sui rubinetti i riduttori di flusso: miscelando aria e acqua danno la sensazione di maggiore forza del getto, pur riducendo il volume d’acqua

Preferire la doccia al bagno: per un minuto di doccia occorrono 15 litri d'acqua, per riempire una vasca ne servono circa 150

Non lasciare scorrere inutilmente l’acqua ma aprire i rubinetti solo quando serve, ad esempio per il risciacquo di denti, capelli o del rasoio da barba

Raccogliere in una bacinella l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura e riutilizzarla per annaffiare le piante

Dare da bere di sera o di notte alle piante e ai giardini: l’evaporazione sarà minore, quindi servirà meno acqua. Se possibile, raccogliere l’acqua piovana e usarla per questa operazione

Utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico: con un lavaggio settimanale in meno sarà possibile risparmiare in un anno 5.000 litri di acqua e centinaia di euro di energia elettrica.