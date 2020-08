Come vincere i biglietti per la serata finale del Premio Campiello: l'iniziativa di una libreria mestrina

Dodici librerie di Venezia e Mestre regalano ai loro lettori l’opportunità di assistere alla serata finale del Premio Campiello 2020, che si terrà il prossimo 5 settembre in Piazza San Marco a Venezia.

Nello specifico, l’iniziativa chiamata Con la tua libreria al Campiello in Piazza coinvolge le librerie Mare di Carta, Toletta, Marco Polo, Studium, Cluva, Cafoscarina, Punto Einaudi, Libro con gli Stivali, Giunti al Punto - San Pantalon, Giunti al Punto – Stazione S. Lucia, Giunti al Punto – Stazione Mestre e Mondadori Bookstore – Piazzale Candiani. Saranno le stesse librerie a individuare i criteri per l’assegnazione dei biglietti messi a disposizione dalla Fondazione Il Campiello per l’accesso alla finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La libreria Mondadori di Mestre ha pensato ad un sistema curioso con cui assegnare 8 biglietti: dalle 13.00 di domani, infatti, sul profilo Instagram del punto vendita verranno caricate tre stories comprendenti ciascuna una domanda riguardante il Premio Campiello. Una sorta di quiz quindi, nel quale i primi quattro lettori che risponderanno correttamente alle domande vinceranno due biglietti a testa: «Mettiamo in palio quattro coppie di biglietti per la serata finale - spiegano Elisa e Martino, i librai della Mondadori - Una volta segnati i nominativi dei “vincitori”, li contatteremo per farci dare il loro indirizzo mail, che poi gireremo alla Fondazione Il Campiello. A quel punto verranno interpellati direttamente dall’ente che fornirà loro il codice per poter accedere alla premiazione».