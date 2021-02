Un comitato per il restauro della chiesa dell'ospedale Civile

Un comitato, composto di donne, costituito con l'intento di promuovere il restauro della chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti dell'ospedale Civile di Venezia. «L'Ulss 3 - ha detto il direttore Giuseppe Dal Ben - trova in questo comitato "Rinasce San Lazzaro dei Mendicanti" un partner importante, insieme al quale perseguire il comune obiettivo, e cioè restituire la chiesa alla sua originaria bellezza, e restituire questo luogo di culto all'ospedale Civile, in cui è inserito come luogo essenziale, per la sua funzione terapeutica, in particolare per chi sente che anima e corpo si curano insieme. È stato affidato al gruppo l'incarico di raccogliere le risorse necessarie e far sì che questo progetto che segue altri già realizzati nell'ospedale dall'Ulss 3 e dalla Regione Veneto, prosegua spedito.

«Al servizio di questo progetto - ha detto la presidente del comitato, Gabriella Chiellino - uniscono le loro competenze e le forze sette rappresentanti di primo livello nelle realtà pubbliche e private della nostra città. Condividono con me la stessa determinazione: prendersi cura della chiesa dell'ospedale Civile, tutelare e rinnovare questo luogo dal rilevante valore storico e artistico, perché sia al servizio delle celebrazioni cultuali dell'ospedale. Pensiamo in particolare al momento delle esequie, ma anche al fatto che la chiesa di San Lazzaro possa essere utilizzata come vero e proprio punto di riferimento per chi, ricoverato in ospedale, o familiare di una persona ricoverata, cerchi la possibilità di partecipare alle funzioni religiose, o un luogo dove trovare un momento di conforto e di preghiera».

La chiesa è aperta al pubblico dalle 7 alle 17.30, per servizio liturgico e servizio culturale, e l'intervento che si prefigura la renderà anche in queste funzioni più bella, a norma, adeguata e pienamente godibile. Del comitato, insieme a Gabriella Chiellino (presidente e delegata Fondazione Bellisario Venezia), Ines Marini Pasini (presidente della Corte di Appello di Venezia), Renata Codello (segretario Fondazione Cini), Antonella Franch (primario di Oculistica dell'Ulss 3), Tiziana Lippiello (rettore Cà Foscari), Giovanna Mar (architetto e docente Iuav) e Chiara Boldrin (consigliere di Banca d’Italia Venezia). Il comitato "Rinasce San Lazzaro dei Mendicanti" ha già ottenuto uno studio di fattibilità realizzato e offerto gratuitamente dall'architetto mestrino Stefano Battaglia, che lo ha steso con attenzione alla sostenibilità del restauro stesso e all'utilizzo di materiali e impianti ecocompatibili. Il comitato avvia ora le proprie attività di fundraising (raccolta fondi), in sinergia con l'azienda sanitaria e con il patrocinio della Fondazione Bellisario e della Scuola Grande di San Marco. L'intervento si svolgerà in continuità con il recente restauro che ha riguardato l'intera facciata sul rio dei Mendicanti e il vestibolo e la sacrestia della chiesa di San Lazzaro, oltre che con il complessivo restauro e riuso degli ambienti dell’antico ospedale di San Lazzaro dei Mendicanti.