La polizia ricorda Alfredo Albanese, ucciso dalle Brigate Rosse

Questa mattina la polizia ha ricordato il vice questore aggiunto Alfredo Albanese, barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse nelo 1980 a Mestre, con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide posta nel corridoio dell'ufficio di gabinetto della questura.

Alla cerimonia c'era, oltre al questore, al prefetto e ai dirigenti e funzionari, anche la moglie di Albanese. A seguire, come da tradizione, agli impianti sportivi di via Castellana a Zelarino si è disputata la finale della 41esima edizione del torneo di calcio a lui dedicato e sono stati allestiti alcuni stand dimostrativi e informativi sulle attività della polizia e delle altre forze dell'ordine. Un'altra cerimonia si è tenuta a Jesolo, sempre per ricordare Albanese che, in quel 12 maggio 1980, subito dopo essere uscito di casa in centro a Mestre fu assassinato da un gruppo di terroristi delle Brigate Rosse. Gli autori dell’efferato assassinio furono successivamente individuati e arrestati a termine di indagini che portarono alla scoperta dei loro covi nei comuni di Jesolo e di Udine.