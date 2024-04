La polizia ricorda Antonino Copia, agente scomparso a soli 27 anni

Nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa, la polizia ricorderà lunedì 29 aprile l'agente Antonino Copia. Vittima del dovere, Copia è scomparso a seguito di un servizio di prevenzione generale e soccorso pubblico, il 28 aprile del 2009, all’età di 27 anni.

L'agente, autista di volante, era intervenuto per dare ausilio a un altro equipaggio in difficoltà che stava procedendo al controllo e al fermo di soggetti risultati armati, che avevano tentato di darsi alla fuga. La volante, a causa di una pioggia battente, ai piedi del ponte Europa di Venezia-Mestre era uscita di strada schiantandosi contro un albero al margine della carreggiata. A seguito dell’incidente, Copia aveva riportato gravissime lesioni che ne avevano purtroppo causato la morte. In suo ricordo è stata anche intitolata la sala conferenze della sede della questura di Venezia. Lunedì, alle 10, gli verrà reso omaggio con una cerimonia presso il cippo commemorativo in viale San Marco, nel luogo del tragico incidente.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday