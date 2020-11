Commemorazione dei defunti e dei Caduti di tutte le guerre: la cerimonia a Venezia

Anche l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha preso parte lunedì mattina, due novembre, al cimitero di Venezia, alle celebrazioni per la commemorazione dei defunti e dei Caduti di tutte le guerre alla presenza del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e delle autorità civili e militari. Dopo la deposizione di tre corone d’alloro, a cura della Prefettura, del Comune di Venezia e del Presidio delle FF.AA. al monumento ai Caduti, è stata celebrata una Messa in suffragio dei defunti nella chiesa di San Michele in Isola, officiata dal patriarca Moraglia.

