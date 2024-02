La polizia ricorda Giuseppe Menegazzi, agente morto in servizio a 28 anni

Nel 29esimo anniversario della sua scomparsa, la polizia oggi ha celebrato la commemorazione di Giuseppe Menegazzi, agente scelto che morì a seguito di un incidente stradale in servizio all’età di soli 28 anni.

Il poliziotto, il 9 febbraio 1995, mentre si stava recando con l’auto di pattuglia insieme a un collega a prestare soccorso nel luogo di un incidente, rimase a sua volta coinvolto in uno schianto in quanto l’auto, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, in uscita da una rotatoria sbandò invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi frontalmente con un camion. Morì durante il trasporto in ospedale, lasciando la mamma Caterina e il fratello Enrico, poco più giovane di lui. In suo ricordo è stata intitolata la sede della sezione polizia stradale in via Cà Rossa a Mestre. La questura oggi ha voluto rendergli omaggio con una breve cerimonia presso il cippo commemorativo a Spinea, dove è stato deposto un omaggio floreale del capo della polizia.

