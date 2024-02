Un albero di ulivo per ricordare Giovanni Palatucci, ex questore che salvò centinaia di ebrei

Un albero di ulivo e una targa in memoria di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume che, per salvare centinaia di ebrei dalla Shoah, fu imprigionato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì di stenti il 10 febbraio 1945, all’età di 36 anni.

Si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione di Palatucci, con la piantumazione e lo scoprimento di una targa nel centro comunitario della Comunità Ebraica di Venezia. «La scelta ha come proposito quello di rinnovare il ricordo di un valoroso servitore dello Stato e coinvolgere le nuove generazioni a mantenere viva e pulsante la memoria di quanti, a rischio della propria vita e senza alcun interesse personale, hanno agito in modo eroico con il solo intento di salvare anche una sola vita umana», si legge in una nota della questura. Per la cultura ebraica, piantare un albero in memoria di una persona venuta a mancare rappresenta la gioventù che cresce grazie alla memoria regalando alle nuove generazioni la speranza del futuro.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday