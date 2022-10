I sindaci alla commemorazione delle vittime della A4: «Trovare subito una soluzione»

C'erano sindaci, politici regionali, rappresentanti delle associazioni di categoria e cittadini questa mattina alla cerimonia di commemorazione delle vittime del tratto autostradale A4 San Donà - Portogruaro, teatro di continui incidenti. Un incontro che aveva l'obiettivo non solo di ricordare la lunga scia di vittime, ma anche di chiedere una soluzione in tempi rapidi per rendere il tratto più sicuro in attesa del completamento della terza corsia.

Tutti e 22 i primi cittadini del Veneto orientale, su iniziativa della conferenza dei sindaci, si sono riuniti al casello di Noventa di Piave e, successivamente, a Portogruaro, appena fuori dall'autostrada. L'ultimo incidente mortale che si è verificato lungo il tratto è quello che risale ad alcuni giorni fa, costato la vita al manager Maurizio Durì, mentre solo alcuni giorni prima sette persone erano morte in un altro schianto.