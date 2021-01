Commercialisti e Cciaa: 11 webinar per le imprese su come gestire la crisi covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Far quadrare i bilanci delle imprese ai tempi del Covid-19 è una sfida davvero difficile che può essere superata anche grazie alla giusta formazione per districarsi nella complessità del fare impresa. Per rispondere a questa esigenza l’ufficio Sviluppo d'impresa e Promozione del territorio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e la Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia hanno unito le forze per offrire alle imprese 11 webinar gratuiti sul fare impresa ai tempi del Covid. Gli approfondimenti, con un taglio pratico e immediato, sono tenuti da commercialisti esperti e vanno dalla gestione della crisi di impresa, al business plan, all’accesso di finanziamenti, senza dimenticare l’importanza del controllo di gestione e l’attività di rivalutazione dei beni dell’impresa. Ricco il programma dei webinar presenti sul canale youtube della CCIAA di Venezia e Rovigo, con accesso gratuito e riservato alle imprese: 1) Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario; 2) business plan e strumenti di pianificazione strategica; 3) pianificazione e gestione finanziaria; 4) il controllo di gestione; 5) la rivalutazione dei beni d’impresa tra opportunità e rischi; 6) la sospensione degli ammortamenti; 7) codice della crisi d’impresa; 8) come accedere ai finanziamenti bancari: spunti pratici e centrale rischi; 9 principali operazioni di smobilizzo del creditodelle imprese e liquidità; 10) Gli strumenti finanziari a supporto delle pmi: istruzioni per l’uso in epoca Covid-19: imprese e liquidità; 11) Le misure del governo e degli enti territoriali per ridurre il peso fiscale in epoca Covid-19. L’accesso ai webinar è gratuito, previa compilazione con i propri dati del modulo online a questo link: https://bit.ly/commvenezia".