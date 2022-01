Avm risponde alle richieste del comitato Pendolari di Cavallino Treporti

Prime risposte da Avm in commissione Trasporti a Cavallino Treporti, alle richieste del Comitato Pendolari. Oggi l'azienda ha discusso della programmazione degli orari e dei lavori di manutenzione che sono in fase di svolgimento al terminal di Punta Sabbioni. Rispetto agli interventi, Andrea Ruggero, direttore Infrastrutture, patrimonio e servizi del gruppo Avm, ha parlato della nuova gestione dei flussi ai pontili.

«La seconda fase dei lavori con l'apertura di un impianto sostitutivo proseguirà fino alla primavera, quando verrà riaperto l’imbarcadero ordinario con i flussi per Lido-Venezia». In quell’occasione, secondo le richieste del vicesindaco e assessore ai Trasporti, Francesco Monica, «sul piazzale antistante verranno installate strutture mobili - ha spiegato l’ingegnere -. I punti vendita del trasporto pubblico verranno allestiti in area esterna affinché le attività continuino il loro servizio». Il direttore della mobilità lagunare, Gianluca Cuzzolin, ha confermato che pur con un bilancio in difficoltà dovuto alla pandemia, gli orari del trasporti primaverili sono confermati come lo scorso anno, lasciando inalterata la linea del diretto Punta Sabbioni-Venezia, mentre per la corsa Venezia-Burano sarà necessario il cambio mezzi a Punta Sabbioni. L’assessore ha chiesto che, rispetto a questa corsa, venga ripristinata piena continuità di servizio fino a Ricevitoria.

Dal Comune è stata chiesta nuovamente attenzione per il ferry boat, per cui l’azienda ha riscontrato difficoltà nel garantire una continuità di servizio a causa della mancanza di personale e delle condizioni meteo, come la nebbia. «L'azienda si è impegnata a trovare la miglior soluzione rispetto alla gestione dei flussi e alla presenza delle attività nel piazzale. «Abbiamo sollecitato a rispettare gli impegni presi sul posizionamento delle pensiline – riferisce Monica - . Per quanto riguarda gli orari estivi, il prossimo aggiornamento sarà ai primi di aprile. Sulla progettazione della riqualificazione di tutto il terminal, invece, non appena la sindaca Roberta Nesto avrà tutti gli elementi, potremmo confrontarci anche rispetto alle risorse del Pnrr».