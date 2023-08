Nonna Giovannina spegne 102 candeline: festa al centro Antica Scuola dei Battuti

Ha festeggiato un compleanno decisamente importante: mercoledì 16 agosto al Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti di Mestre nonna Giovannina ha spento 102 candeline. Insieme a lei c'erano anche la consigliera Ipav Federica Zago, il direttore del Centro Servizi Davide Schiavon e l’équipe del centro.

Nata a Venezia il 16 agosto del 1921, Giovannina Zecchini è sempre stata una persona riservata e discreta ma con un carattere molto forte che ha mantenuto anche in età avanzata. Ha vissuto la seconda guerra mondiale, ma non ama parlare dei ricordi tragici di quegli anni. Non ha avuto una vita facile, ma si è sempre rimboccata le maniche per fare del suo meglio, raccontano i parenti. Ha sempre vissuto a Marghera dedicandosi completamente alla famiglia. Casalinga, aveva una grande passione per la gestione della casa e la cura dei familiari ma con grande attenzione anche per la cura della propria persona. Ha sempre amato leggere i giornali con una predilezione per la cronaca rosa e i racconti delle storie d’amore delle persone famose.