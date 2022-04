La festa per i 100 anni di Natalina Biasizzo: partorì in prigione durante la guerra

Grande festa al centro servizi Antica Scuola dei Battuti per i cento anni di Natalina Biasizzo. La signora, con una storia da ricordare, ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni lo scorso 18 dicembre, ma solo oggi ha potuto recuperare i festeggiamenti sospesi per l’emergenza sanitaria.

Circondata dall’affetto del figlio e della nipote, nonna Natalina ha potuto ricevere un caloroso augurio dagli educatori della struttura di via Spalti e dall’assessore alle Politiche educative, al Personale e ai Servizi con il cittadino Laura Besio. «Natalina Biasizzo – è stato ricordato - è stata una giovane partigiana. Catturata ed imprigionata mentre collaborava con la Resistenza, ha partorito in prigione il suo unico figlio». Proprio per la storia della signora erano presenti ai festeggiamenti anche la presidente e il vicepresidente ANPI Mestre, Rosanna Zanetti e Mario Torcinovich. In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione di I.P.A.V., ha partecipato invece la consigliera Federica Zago. «In questa fase di uscita dalla pandemia – ha dichiarato l’assessore Besio – abbiamo tutti voluto far sentire il nostro affetto e vicinanza a nonna Natalina in questo importante giorno di festa, segnale di una lenta ma costante ripresa dei momenti significativi della vita».