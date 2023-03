Meno due chilometri al completamento della pista a sbalzo a Cavallino Treporti

Partiranno a fine aprile i lavori per la realizzazione del secondo stralcio della pista a sbalzo sulla laguna veneziana. I tratti interessati al percorso ciclopedonale saranno quelli di Cavallino, Ca’ Pasquali, Ca’ Vio e Ca’ Savio. I primi interventi previsti, da avviarsi a ridosso della stagione estiva, si concentreranno nel tratto di Ca’ Pasquali, per realizzare la palancolata a sostegno della struttura a sbalzo che collegherà la pista esistente all’area della cavana.

L’ufficio tecnico, al fine di consentire le operazioni in sicurezza e non intralciare la viabilità a Ca’ Pasquali, limiterà il traffico a una corsia per senso di marcia per tutta la durata dei lavori, con sospensione dei cantieri da luglio a settembre. «I lavori, concordati con il Provveditorato riprenderanno, step by step, a settembre in tutte e quattro le frazioni, e finiranno entro la primavera del 2025. Avevamo annunciato ancora durante l’inaugurazione dell’apertura della ciclabile, lo scorso luglio, la volontà di completare la pista anche nei tratti mancanti per i quali, come da progetto e da tempistiche, non era possibile procedere poiché in queste aree insistono proprietà private che necessitano dell’iter espropriativo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Nicolò D’Este -. Su via Pordelio insistono diversi enti, diversi bandi e iter progettuali e pertanto i cantieri hanno tempi diversi e vanno avanti anche a pista ciclabile ultimata e aperta, senza limitare la viabilità. Siamo pronti per partire con il completamento dello sbalzo al fine di realizzare anche i due chilometri mancanti e rendere omogenea la percorribilità».

In questi giorni stanno terminando i lavori di antiscalzamento e messa in sicurezza delle mura di contenimento delle piarde di via Pordelio mentre per maggio inizierà il countdown di 150 giorni dei lavori a carico del Comune per completare e abbellire le piarde panoramiche con l’arredo urbano.

«Questo fine settimana riapriremo la circolazione della ciclabile nei tratti interessati dai lavori e nei prossimi giorni incontreremo l’impresa per fare il cronoprogramma dei prossimi interventi per ultimare i lavori delle piarde con verde e arredo urbano. L’avvio del cantiere è previsto per i primi di maggio e stiamo lavorando affinché non ci siano interruzioni nella viabilità e nella mobilità slow, garantendo sia la sicurezza ai ciclisti sia agli operai che interverranno nella parte interna della piarda», continua l'assessore. In termini di ciclabilità e mobilità sostenibile, l’amministrazione sta continuando a investire. «Sempre i primi di maggio inizieranno anche i lavori della nuova pista ciclabile che da via Vettor Pisani, altezza scuole medie di Ca’ Savio, passa per via di Ca’ Vio, congiungendosi alla pista a sbalzo di via Pordelio. Sono opere che, per tempistiche e vincoli di spesa, dovranno iniziare in primavera ed essere completate entro i termini. Capiamo che si avvierà la stagione ma cercheremo di limitare al minino i disagi alla viabilità – conclude D'Este -. Per tutti questi interventi di riqualificazione, messa in sicurezza della viabilità e mobilità sostenibile il Comune sta investendo 4 milioni di euro, mentre il Provveditorato ha finanziato per il nostro territorio cinque milioni di euro a completamento delle opere».