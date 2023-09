Il Comune di Jesolo lancia il suo canale Whatsapp per comunicare con i cittadini

Il Comune di Jesolo approda su WhatsApp. L’amministrazione comunale ha predisposto l’attivazione in via sperimentale di un nuovo servizio ai cittadini relativo alla comunicazione dell’ente. Il progetto prende il nome di “WhatsApp del Comune di Jesolo – comunicazione istituzionale” e prevede la creazione di un canale sulla piattaforma di messaggistica per migliorare la relazione con cittadini e ospiti della città durante tutto l’anno.

L’iniziativa, che sarà gestita dall’ufficio comunicazione, segue le orme del profilo WhatsApp già attivo per la biblioteca comunale e rappresenterà un canale attraverso il quale fornire informazioni sull’attività amministrativa, ricordare le scadenze dei principali servizi erogati, diffondere avvisi, comunicare l’istituzione di quelli nuovi, avvisare dello svolgimento dei principali eventi e iniziative. Il nuovo canale affiancherà quello già esistente della biblioteca, senza sostituirlo o sovrapporsi ad esso essendo dedicato a contenuti differenti.

Per attivare il servizio, che partirà nel mese di ottobre, sarà sufficiente inviare un messaggio al numero predisposto. Non trattandosi di una chat, ogni utente riceverà esclusivamente le comunicazioni stabilite dall’ente senza interazioni con gli altri utilizzatori. «Il nuovo canale Whatsapp sarà uno strumento, totalmente a costo zero per l’ente, utile tanto al Comune quanto ai cittadini e gli ospiti della città – dichiara l’assessore alla comunicazione, Alberto Maschio -. Ci consentirà di arrivare a tutti coloro che desiderano ricevere comodamente sul telefonino informazioni di servizio e avvisi su importanti scadenze ma anche spunti sugli eventi in programma in città».