Nessun aumento per i buoni pasto scolastici: il comune di Mira paga la mensa

Nessun aumento per i buoni pasto scolastici. La Giunta comunale, infatti, ha dato il via libera al completo assorbimento degli incrementi previsti per i buoni pasto degli studenti miresi. L'amministrazione ha deciso di farsi interamente carico sia dei costi aggiuntivi per i servizi Covid, sia dell'aumento Istat previsto da contratto.

«Stiamo vivendo mesi difficili – spiega il sindaco Marco Dori – con le famiglie alle prese dai rincari delle bollette e delle spese di tutti i giorni, senza contare il perdurare della pandemia. Cerchiamo in questo modo di stare il più possibile vicine alle famiglie assorbendo costi straordinari che sommati si aggirerebbero a oltre 1 euro in più a pasto al giorno per ogni studente. Oggi come oggi un euro al giorno per qualcuno vuol dire veramente tanto, non possiamo non tenerne conto».

«Complessivamente – ricorda Dori – il Comune di Mira contribuisce con circa 700mila euro all'anno alla refezione scolastica dei nostri ragazzi. Come Se.Ri.Mi. stiamo inoltre monitorando costantemente i costi delle materie prime, che stanno crescendo ben oltre quanto già preventivato e stimato». L'azione dell'amministrazione andrà avanti fino all'avvio del nuovo anno scolastico. «Si tratta di uno sforzo economico che l'amministrazione compie per sostenere le famiglie in maniera diretta – sottolinea l'assessora alle Politiche educative, giovanili e della famiglia Elena Tessari – in quanto crediamo che in questo momento storico sia fondamentale garantire stabilità al settore educativo e scolastico. Purtroppo veniamo da anni molto complessi, mai visti prima, ma l'impegno dell'amministrazione va avanti per rafforzare l'importanza della scuola e il sostegno della comunità scolastica».