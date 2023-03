Il Comune investe 700mila euro per parcheggi auto elettriche e colonnine ricarica

La Giunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato, su proposta dell'assessore alla Mobilità Renato Boraso, il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, per l’utilizzo e la riqualificazione di un’area comunale dismessa di circa 3000 metri quadrati adiacente a Viale Ancona.

«Una delibera - spiega Boraso - che conferma la volontà e l'impegno di questa Amministrazione nel rendere la Città sempre più bella andando a recuperare e valorizzare spazi abbandonati e che invece possono essere utili per costruire, come in questo caso, il futuro della mobilità green. Così, un'area comunale attualmente non utilizzabile diventerà luogo dove costruire mobilità sostenibile e piantare nuove piante. Infatti, abbiamo deciso che, nell'area adiacente alla Ex Carbonifera, con un investimento di 700mila euro di fondi REACT EU FESR, nell’ambito del PON Metro 2014-2020, non solo prevediamo la piantumazione di nuove alberature ma andremo a ricavare 54 stalli di sosta tutti forniti di predisposizione per la ricarica elettrica e installeremo 6 colonnine di ricarica in grado di caricare contemporaneamente 12 veicoli elettrici. Un parcheggio che sarà a servizio degli uffici comunali di terraferma del Comune di Venezia e che sarà dotato di pensiline con pannelli fotovoltaici. Un passo concreto per sviluppare mobilità elettrica con autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: a lavori finiti i tecnici del Comune potranno spostarsi per i sopralluoghi in città con auto elettriche ricaricate da fotovoltaico».