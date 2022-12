Anche Mira tra i comuni più ricicloni del Veneto: la classifica di Legambiente

Nel rapporto Comuni Ricicloni Veneto che Legambiente stila ogni anno, emerge che il 2021 ha visto una graduale uscita dalla pandemia e una forte ripresa economica, fattori che hanno portato a una maggiore produzione di rifiuti, pari a 43mila tonnellate, rimanendo comunque al di sotto dei valori raggiunti nel 2019.

I “comuni rifiuti free” per Legambiente sono quelli che raggiungono una quantità di secco a smaltimento inferiore ai 75 chili per abitante all’anno. La medaglia d’oro di questa speciale classifica la vince il comune di Refrontolo (Treviso) con soli 39 chili pro-capite non riciclati e con una raccolta differenziata del 92%, seguito da altri due comuni del trevigiano: San Biagio di Callalta e Cappella Maggiore, entrambi con 42 chili abitante di rifiuto a smaltimento e una raccolta differenziata del 90%.

Per quanto riguarda i Comuni più popolosi, il primato va a Montebelluna (Treviso) con 62 chili per abitante a smaltimento e il 90% di raccolta differenziata; seguono Castelfranco Veneto, Mira, Conegliano e Treviso. Ed è proprio Treviso l’unico comune capoluogo di provincia che ottiene il titolo più ambito: un risultato che dimostra come anche in città complesse si possono raggiungere obiettivi ambiziosi. Le città sopra i 100mila abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza) sebbene rappresentino il 17% degli abitanti del Veneto, incidono sulla produzione di rifiuti per il 30%. In quasi tutti questi comuni negli ultimi anni si è visto un miglioramento, ma non ancora sufficiente: solo Vicenza raggiunge una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%, valore che riteniamo debba essere il minimo obiettivo per queste città. Il capoluogo di provincia che invece stenta a migliorare è Verona che da sola è responsabile del 10% (62.803 tonnellate/anno) del rifiuto che va a smaltimento in Veneto.

«L’uscita dalla pandemia, la ripresa economica e la conseguente maggiore produzione di rifiuti non cambiano il giudizio di Legambiente sui comuni Ricicloni: il Veneto prosegue la sua strada per diventare sempre di più una regione “Rifiuti Free”. È un riconoscimento di cui andiamo particolarmente orgogliosi - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Applaudendo ai comuni protagonisti, agli uffici regionali e all’assessorato all’Ambiente, che possono rivendicare con orgoglio questo risultato, invito a cogliere – conclude Zaia – anche le osservazioni del Rapporto, che riguardano soprattutto le città sopra i 100mila abitanti: sono realtà complesse e anche ricercate mete turistiche, con un numero di presenze che rende più impegnativo il lavoro di differenziazione dei rifiuti. Qui i margini di miglioramento e gli obiettivi che possiamo darci sono ancora più alti; crescere nel riciclo in queste città sarà una sfida che siamo pronti a cogliere».