Comunicato stampa associazione sindacale carabinieri Unarma

Nel corso della mattinata del 18 giugno a Mestre, una delegazione della Segreteria Nazionale Unarma, ha incontrato parte dei componenti della Segreteria Regionale e di alcuni Provinciali della Regione Veneto. Durante l’incontro, che si è rivelato estremamente costruttivo ma anche conviviale, non sono mancati momenti di confronto, durante i quali sono stati affrontati numerosi argomenti pertinenti al Benessere del Personale, dai quali sarebbero emerse numerose problematiche che quotidianamente interessano sia la linea Territoriale che quella Mobile presente nella Regione Veneto. Tra i partecipanti che vi hanno preso parte all’incontro e sono intervenuti ricordiamo il Segretario Nazionale D’OVIDIO Tonino Responsabile di tutte le Segreterie Unarma, il Segretario Generale Nazionale della Linea Mobile MATTIELLO Raffaele, il Segretario Generale Regionale Veneto RAFFI Giacomo, il Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie DEL SORBO Gennaro, il Segretario Regionale URBANI Daniele ed infine il Segretario Generale Provinciale Aggiunto per la provincia di Venezia D’ANGELO Gianluca. Tra i temi affrontati, quello di maggiore interesse è stato sicuramente, quello riguardante la costante carenza organica che ormai dilaga nella maggior parte dei Comandi Stazione dislocati in tutto il territorio Veneto con gravi ripercussioni sull’attività istituzionale/burocratica ma anche sui servizi esterni, essenziali per la prevenzione/ repressione dei reati predatori, soprattutto in vista dell’esodo estivo da parte di molte famiglie venete. Non dà meno tali carenze di personale (circa 50 unità), sono state riscontrate anche tra le squadre del 4^ Battaglione Mestre, che ogni giorno sono demandate a svolgere importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica in molte delle città della Regione e non solo, in quanto continuamente inviate di servizio nelle altre Regioni del Nord Italia. UNARMA ASC, già da tempo ha segnalato più volte la questione esortando il Comando Generale e non solo, a ricoprire tale deficit di unità, ricorrendo ad appositi concorsi implementativi straordinari al fine di alleggerire la carenza organica ormai attestata a quasi ai livelli di 10.000 unità su tutto il territorio nazionale ed individuata per il Veneto su circa 650 Carabinieri di ogni ordine e grado. Vogliamo ricordare a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado, in servizio nella Regione Veneto, che le Segreterie Regionali e Provinciali Unarma attive sul territorio, ormai diventate una realtà sempre più presente nel territorio e attenta alle problematiche da ogni suo iscritto.

Padova, 20 giugno 2022 UNARMA SEGRETERIA REGIONALE VENETO