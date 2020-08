Consegna onorificenze Fisa Venezia - guardia di finanza di Venezia (reparto aeronavale)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Lunedi 27.7.2020 Il Delegato della FISA Venezia e Padova Matteo Giardini ha consegnato le onoreficenze alla Guardia di Finanza del Reparto Aeronavale di Venezia alla presenza del Comandate il Col. Pil. Roberto Bencivenni e del Comandante della Stazione Navale Ten. Col. Biagio Looz che hanno permesso la presenza pregiata del relatore Ten. Col. Stefano Bau durante le conferenze POSEIDONE nella Provincia di Padova e per motivi legati all'emergenza COVID 19 non ha permesso di concludere le conferenze nella Provincia di Venezia. Durante il progetto la Guardia di FInanza rappresentata dal Ten. Col. Bau' ha trattato il suo ruolo come Polizia di mare, compiti e mansioni e la possibilità di arruolamento nel Corpo, mentre la FISA Venezia e Padova ha trattato i temi della Sicurezza nel mondo acquatico e con particolare attenzione ai ruoli di prevenzione e competenze dell'Assistente Bagnanti come professionista del soccorso in Mare, lago e Piscina. Durante la conferenza è stata consegnata una targa onorifica anche al M.llo Aiutante Damiano Cornelio per il prezioso lavoro svolto durante il "progetto Padova plastic free" come Comandante di una imbarcazione a motore, con il compito di individuare e, con la collaborazione di volontari, recuperare in acqua dei rifiuti. Attività che non sarebbe stata possibile dagli argini. Inoltre si è reso disponibile per il progetto "Un sogno per Dennis" per aver portato lungo il fiume assieme ad altre imbarcazioni FISA un ragazzo colpito da una gravissima malattia genetica denominata SMA."