Comunicato stampa: Miss Hierbas Jesolo 17 giugno per miss città murata e the look of the year Italy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è svolta venerdì sera allo Hierbas di Jesolo la terza selezione del concorso di bellezza Miss Città Murata in collaborazione con The Look of the Year Italy che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling. La serata, organizzata dalla Elegance Eventi, è stata presentata da Eleonora Sorato. Le miss hanno sfilato dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume di Paradise Beachwear. Si sono svolte poi le sfilate di moda della stilista Pina Pi di Treviso, dei bijoux Fdreams e delle proposte ottiche di Capello Centri Vista. A vincere il titolo di Miss Hierbas è stata Aurora Arrigoni, ventiduenne di Mogliano Veneto che studia per diventare osteopata. Aurora accederà direttamente alle finali italiane in programma a settembre di The Look of the Year Italy a cui hanno partecipato alcune delle più belle e affermate modelle tra le quali Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen, Nina Moric, Vanessa Incontrada e Natasha Stefanenko.. Miss Bonanno Immobili è la barista diciannovenne Irene Pace di Castione di Loria. Elisabetta Rossi quindicenne di Cadoneghe che studia al liceo scientifico sportivo ha ottenuto il titolo di Miss Elmo Spa. Miss Ottica Capello è la ventiduenne di Marostica Valentina Fabbri che fa l’ottico. Claudia Cavaliere, ventitreenne impiegata di Montebello Vicentino, ha conquistato la fascia di Miss FDreams. Il titolo di Miss Clinica Llc è andato alla quattordicenne Aurora Basso che studia relazioni internazionali per il marketing è abita a Volpago del Montello. Le prime sei classificate accedono di diritto alla finale di Miss Città Murata che si svolgerà il 29 luglio a Cittadella e che è patrocinata dalla Regione Veneto. Sono state premiate dagli sponsor altre miss. Giulia Cacco, quindicenne di Vigonovo che studia all’istituto tecnico, ha vinto la fascia di Miss Pina Pi. Il titolo di Miss Pocket è andato alla ventiduenne di Carceri Greta Vigato che studia Scienze dell’educazione e formazione all’università. Miss Elegance Eventi è la ventunenne Alice Radicini che studia risorse forestali e montane e vive a Santa Lucia di Piave. L’ultima fascia in palio, Miss Paradise Beachwear, è andata alla diciannovenne di Oriago Gabrielli Procopio che fa la cameriera. Si ringrazia il Main Sponsor Bonanno Immobili e gli altri partner della serata Elmo Spa, Clinica Llc e Top Team. Per iscriversi al concorso basta compilare il modulo su www.misscittamurata.it . L’iscrizione è gratuita. La prossima selezione sarà il 29 giugno a Pianiga in collaborazione con il Comune di Pianiga.