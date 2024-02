Fenice, concerti e opere a prezzo ridotto per i residenti nella città metropolitana

I cittadini residenti a Venezia e in tutta la città metropolitana potranno assistere a una selezione di concerti e opere al Teatro La Fenice a prezzo calmierato. Riparte infatti l'iniziativa "La Fenice per la Città e La Fenice per la Città metropolitana", grazie alla quale gli abitanti del territorio potranno acquistare biglietti a 25 euro, per un numero limitato di posti.

Ad essere interessati dall'iniziativa sono i concerti diretti da Myung-Whun Chung con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi e quello diretto da Markus Stenz con musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e Anton Bruckner; spazio quindi a quattro opere: Maria Egiziaca di Ottorino Respighi, Il Tamerlano di Antonio Vivaldi, Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, il dittico composto da La fabbrica illuminata di Luigi Nono e Erwartung di Arnold Schönberg e La vita è sogno di Gian Francesco Malipiero. La vendita si svolgerà esclusivamente nella settimana dal 15 al 22 febbraio.

I biglietti saranno in vendita online dalle ore 10 di giovedì 15 febbraio. Per acquistarli, sarà necessario accedere al sito ufficiale del Teatro La Fenice, registrarsi, scegliere la data di preferenza e inserire il codice coupon - rispettivamente FENICECOMUNE e FENICEMETROPOLI. A quel punto sarà possibile selezionare i posti e procedere con il pagamento utilizzando la carta di credito. L’acquirente riceverà il biglietto via email. I cittadini potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti di platea per ciascuna anagrafica e per ciascun evento: il secondo biglietto potrà essere utilizzato anche da un utente non residente nella provincia di Venezia.

«Il teatro La Fenice come il teatro Malibran sono da sempre la casa dei veneziani, sia quelli che risiedono nel Comune di Venezia che nei comuni della Città metropolitana - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Riproponendo questa iniziativa diamo così l’opportunità ai giovani di avvicinarsi per la prima volta al mondo della concertistica e dell’operistica e agli appassionati di assistere a spettacoli irripetibili in due location senza eguali nel mondo».