L'abbraccio tra Nord e Sud nel concerto di Carmen Consoli a Mestre

«Sono uscita nella musica italiana trent'anni fa per essere il frutto della Sicilia, ma devo confessarvi che sono "bastarda". Vi ho portato la Sicilia con una pronuncia perfetta perché sono bilingue: sono di madre veneta» ha annunciato sorridente Carmen Consoli nella serata di chiusura del Bissuola Live: lunedì 10 giugno, infatti, il palco della rassegna musicale mestrina ha ospitato una tappa del nuovo tour della cantautrice, intitolato "Terra Ca Nun Senti".

Poco dopo le 21.00, il numerosissimo pubblico ha sfidato le intemperie e ha preso posto nell'arena per assistere a uno spettacolo capace di unire cantautorato, tradizione, folklore e poesia. "Terra Ca Nun Senti" è il meraviglioso omaggio di Consoli alla sua terra natìa, quella Trinacria pulsante di secoli di cultura classica che ha dato origine a importantissimi artisti come Franco Battiato, Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta, celebrati dalla cantautrice nel corso dell'evento.

Così, davanti ai tanti spettatori che battevano le mani a tempo, si è svolto qualcosa che è più di un concerto: uno stretto abbraccio tra Sud e Nord. La "cantantessa" ha dimostrato ancora una volta come la musica possa essere collante tra diverse culture e, con le sue straordinarie doti poetiche e vocali, ha ribadito ciò che dovrebbe essere uno dei meriti principali della musica, quello di unire.

Filtrandoli attraverso il suo sguardo artistico, Consoli ha saputo narrare come pochi altri prima di lei i grandi maestri siculi del passato, coloro che hanno dipinto l'intrinseca poesia della loro terra con parole e note. Tra suoni evocativi dal sapore etnico e folkloristico e i brani più celebri della cantautrice – come Parole di burro, Amore di plastica, Fiori d'arancio, L'ultimo bacio, Mio zio, Confusa e felice, Venere, In bianco e nero e Blunotte – "Terra Ca Nun Senti" ha incantato il pubblico, che è infine esploso in un sonoro boato quando la stessa Consoli ha annunciato con orgoglio le sue radici venete, da parte di madre. «Provengo da una contaminazione tra Nord e Sud. Durante i pasti, a casa mia, si consumano sia i piatti tipici siciliani sia quelli veneti», ha raccontato.

Paesaggi, storie e personaggi: Consoli ieri sera ha condotto i mestrini lungo un piacevole viaggio, accompagnata sul palco da Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e al contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e alla chitarra acustica e dall'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Mi succede sempre qualcosa, quando i concerti di Carmen Consoli finiscono, le luci si abbassano e il silenzio dilaga: ho la sensazione di tornarmene a casa più arricchita di quando ne ero uscita. Osservando i sorrisi e i volti estasiati delle persone che si dirigevano verso l'uscita, ho avuto l'impressione che debba essere stata una percezione comune. L'ennesima condivisione che ieri sera ha saputo regalare la "cantantessa".