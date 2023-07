Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: come raggiungere San Giuliano e dove parcheggiare

Comune di Venezia e Vela, in collaborazione con Avm e Actv, hanno individuato otto aree destinate a parcheggio straordinario per gli spettatori del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma venerdì prossimo, 7 luglio, al Parco di San Giuliano, nonché le modalità di trasporto per raggiungere l’evento lungo le varie direttrici. Il suggerimento è quello di fermarsi nelle aree destinate a parcheggio prenotabili online con accesso pedonale all’evento.

MAPPA PARCHEGGI PER IL CONCERTO DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

A seconda della località di partenza, si può optare per diverse soluzioni per raggiungere i parcheggi e direzionarsi poi verso l'area del concerto.

Per chi arriva in automobile

Provenendo da Bologna/Padova, uscita tangenziale Venezia - Carbonifera, i parcheggi consigliati sono l’area Petroli (A) e l’area PalaExpo Aquae - VEGA (Via Ferraris/Via delle Industrie) (B) con accesso pedonale tramite il Cavalcavia di San Giuliano (chiuso al transito), l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo (MOF) in Via Torino (C) con accesso pedonale tramite la passerella che collega a Forte Marghera; destinato a sosta anche il tratto di Via Forte Marghera (F) successivo all’incrocio con Viale Ancona/Via Sansovino. L’area concerto è facilmente accessibile a piedi in pochi minuti percorrendo la viabilità che verrà indicata in loco con il supporto della Protezione Civile.

Provenendo da Treviso/Udine, uscita tangenziale Terraglio, i parcheggi consigliati sono Orlanda (D), Taliercio (collegato con navetta) (E). Destinato a sosta anche il tratto di Viale Vespucci (G) successivo all’incrocio con Via Sansovino/Via Vallenari. Dal Park D è possibile raggiungere l’area concerto seguendo il percorso pedonale che costeggia il tratto finale di Via Orlanda e porta al Parco di San Giuliano. Dal Park E viene garantito in servizio navetta ogni pochi minuti. Dai Park C, F e G l’accesso al parco è garantito dal ponte ciclopedonale che si trova al termine di Viale San Marco.

Per chi arriva in bicicletta o in moto

Parcheggi dedicati anche per chi vuole raggiungere l’evento in bicicletta o in moto, rispettivamente all’interno del complesso monumentale di Forte Marghera nell’area sosta prospiciente l’ingresso del Forte.

Prenotazioni: si consiglia il pre acquisto online fino a esaurimento posti: Parkforfun - Payment. Allo stesso link sono prenotabili anche gli stalli presso il Caravan Park di San Giuliano per chi volesse raggiungere il concerto in camper e l’area bici di Forte Marghera (quest’ultima gratuita con prenotazione online entro oggi). Per i possessori di contrassegno disabili: park Porta Blu di San Giuliano è riservato ai possessori di biglietto del concerto con tagliando disabili già accreditati dall’organizzazione.

Per chi arriva da Venezia

Per chi arriva dalla Venezia insulare è previsto un collegamento acqueo da F.te Nove per Punta San Giuliano tramite Linea rosa (dalle ore 15.00 alle ore 3.00 partenze ai minuti 25 di ogni ora da F.te Nove e ai minuti 00.00 da San Giuliano) e un collegamento automobilistico da P.le Roma con discesa in Via della Libertà (fermata Libertà - Righi e attraversamento pedonale tramite sovrappasso - Cavalcavia di San Giuliano) o in Via Torino (con accesso pedonale per Forte Marghera).

Oltre alle aree sopra elencate, si rendono disponibili anche i parcheggi scambiatori gratuiti non prenotabili dell’area periurbana di Mestre e Marghera (https://actv.avmspa.it/it/content/parcheggi-scambiatori-non-prenotabili), connessi tramite navette con il centro di Mestre, i parcheggi in struttura a pagamento non prenotabili Costa e Candiani e i piazzali del centro di Mestre (https://actv.avmspa.it/it/content/sosta) connessi all’area di San Giuliano tramite una navetta che parte da Piazza XXVII Ottobre e percorre Viale San Marco.