Sorpresa a San Marco, Michelle Hunziker presenta il concerto dei Pooh

Il primo dei due concerti dei Pooh in Piazza San Marco a Venezia si apre con una sorpresa: l'evento è registrato dalle telecamere di Canale 5 e condotto dalla showgirl svizzera Michelle Hunziker. La notizia era passata sottotraccia, motivo per cui le migliaia di persone presenti stasera si sono ritrovate, senza saperlo, parte di un evento che sarà trasmesso prossimamente dalla rete ammiraglia Mediaset.

Anche la "ragazza del Piper" Patty Pravo, nata a Venezia e causa di litigi interni alla band in passato, ha fatto una breve comparsata sul palco, intonando "Noi due nel mondo e nell'anima". Le due serate sono un viaggio attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico, che per la prima volta suonò a San Marco nel 1976, in occasione dei primi 10 anni di attività. Come ha ricordato Roby Facchinetti dal palco, "fra un anno e mezzo festeggeremo il nostro sessantennale".

"Io qui mi sento a casa - aveva spiegato Red Canzian presentando l'appuntamento alla stampa -, per cui immaginate la mia gioia di poter suonare finalmente a Venezia". Nel percorso della band, scandito da soddisfazioni e successi, "questi concerti affiancheranno la vittoria del Festival di Sanremo e la prima volta che siamo entrati in classifica tra i momenti indimenticabili della nostra carriera", aveva quindi precisato Battaglia.